В смертельном ДТП роковую роль сыграла летняя резина?

ДТП с летальным исходом произошло неподалеку от села Тетюши 31 октября около трех часов дня.

На 27-м километре автодороги Саранск - Чамзинка - Ардатов дорогу не поделили «Шевроле Лачетти» и «Мазда 3». Предполагаемый виновник аварии - 26-летний Вадим Макаров, управлявший «Шевроле», - не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В тот роковой день температура воздуха в республике опустилась ниже нуля, шел снег. Молодой водитель иномарки сел за руль, зная, что машина не переобута на зимнюю резину…

На дороге «Лачетти» Макарова вынесло на «встречку», где двигалась «Мазда» под управлением 57-летнего жителя Татарстана. Столкновение транспортных средств было такой силы, что у «Шевроле» вырвало движок, а весь передок «Мазды» превратился в груду искореженного металла. Водители обоих транспортных средств, а также пассажир «Мазды», 57-летняя женщина, получили различные травмы и были госпитализированы в Атяшевскую больницу. Жертвой этой страшной аварии стал 29-летний Андрей Приказчиков. Парень скончался на месте происшествия. На странице в социальной сети близкие и знакомые Андрея выражают слова скорби и сожаления. Появилась информация о том, что молодой человек возвращался с похорон в Саранске. Но в результате оборвалась его собственная жизнь…

При осмотре места происшествия был выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - проезжая часть не посыпана песко-соляной смесью.