Глава РМ вновь раскритиковал строителей за медлительность

О необходимости обеспечения высокого качества работ при безусловном соблюдении сроков их выполнения Глава Мордовии Владимир Волков заявил в ходе очередного осмотра ряда важных для жителей города и республики новостроек. Руководитель региона побывал, в частности, на строительных площадках нескольких детских садов, плавательного бассейна Мордовского пединститута и бульваре братьев Веденяпиных в Пролетарском районе Саранска. Стоит заметить, что все указанные объекты возводятся с привлечением федеральных средств, а потому и спрос со строителей особый.

Детские сады в селе Пензятка Лямбирского района (рассчитан на 70 мест), в поселках Ромоданово и Луховка (на 160 мест каждый) должны быть сданы в эксплуатацию до конца текущего года. Сами корпуса уже готовы. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, монтаж коммуникаций и инженерных сетей. Отставание от планов-графиков незначительное, связанное преимущественно с планировкой и благоустройством прилегающих территорий. К слову, у подрядчиков была возможность наверстать упущенное, но они так и не смогли в полной мере воспользоваться погожими осенними днями. И это обстоятельство не ускользнуло от внимания Главы республики: «Нужно понимать, что строители несут ответственность за выполнение взятых на себя обязательств! Все работы по благоустройству территорий следует завершить уже в ближайшее время, и непременно - с должным качеством!»

Ликвидировать отставание предстоит и подрядчику, занятому возведением плавательного бассейна МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Проинспектировав новостройку, Владимир Волков вновь потребовал увеличить количество задействованной техники, а равно - и численность специалистов, привлекаемых к работам.

Множество критических замечаний также было высказано в адрес строительной организации, приводящей в порядок бульвар Веденяпиных на Светотехстрое. За его обновление проголосовали, напомним, сами жители Саранска, прежде всего - из Пролетарского района. Объект, наряду с открытым нынешним летом Парком Победы на Химмаше, вошел в число приоритетных проектов городского благоустройства. Результаты реконструкции, впрочем, никого не порадовали. Подрядчику велели снять асфальтовое покрытие, уложенное с нарушением технологий, и сделать новое - в соответствии с существующими нормами и требованиями. «Здесь все должно выглядеть красиво, эстетично и современно! - предупредил Владимир Волков. - Оправдания нам не нужны, ведь это делается для людей, по их просьбам и обращениям!»