Школа социального предпринимательства принимает заявки на обучение

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Школа социального предпринимательства - уникальный образовательный проект Центра инноваций социальной сферы Мордовии. Это специальная образовательная программа для тех, кто желает открыть или развить свое дело в области социального бизнеса. В 2015-2018 годах обучение в первых пяти Школах по программе повышения квалификации «Управление проектами в сфере социального предпринимательства» прошли более 90 участников. Слушателями Школы в этом году станут еще 15 представителей социального бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.
В рамках Школы социального предпринимательства проводятся семинары, мастер-классы, лекционные и практические занятия по социальным тематикам. Среди них:
- «Социальные инновации и социальное предпринимательство»;
- «Законодательство в социальной сфере»;
- «Социальное проектирование»;
- «Государственные программы поддержки социального предпринимательства»;
- «Бизнес-планирование в сфере социального предпринимательства»;
- «Коммуникации и работа с аудиторией в сфере социального предпринимательства»;
- «Фандрайзинг и краудсорсинг»;
- «Маркетинговая стратегия социального проекта и организация работы со СМИ»;
- «Участие в государственных закупках по 44-ФЗ социально ориентированных организаций».
Участники Школы - потенциальные, начинающие и действующие субъекты малого и среднего предпринимательства республики, социально ориентированные некоммерческие организации и физические лица, прошедшие конкурсный отбор.
По итогам прохождения Школы выпускники получают сертификат государственного образца о повышении квалификации и могут рассчитывать на финансовую поддержку от различных фондов поддержки социального предпринимательства и поддержки бизнеса в Мордовии и Российской Федерации.
Прием заявок на участие в Школе осуществляется до 15 ноября 2019 года.
Подать заявку на участие в Школе можно:
- по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, 33, кабинет 315 (Здание ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр», 1 этаж), с 10:00 до 17:00
- или отсканированый пакет документов по электронной почте: cissrm@mail.ru (с пометкой «ЗАЯВКА. Школа социального предпринимательства»).
Подробнее о проведении Школы и ее программе, критериях отбора можно узнать в группе вконтакте ЦИСС РМ: https://vk.com/cissrm.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8342) 470-419.
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