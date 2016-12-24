В День народного единства Глава Мордовии вручил государственные награды

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Мероприятия, посвященные Дню народного единства, начались в Мордовии с благодатных молебнов в православных храмах - государственный праздник по традиции совпадает с Днем Казанской иконы Божией Матери. В Саранске центром торжеств вновь стал Свято-Феодоровский Кафедральный собор, куда пришли сотни верующих.
Далее активисты политических и общественных организаций, профессиональных и молодежных союзов прошли до монумента «Навеки с Россией». В праздничном митинге, по данным организаторов, приняли участие около 5 тысяч горожан и гостей мордовской столицы. От имени Главы Мордовии собравшихся поздравил Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин. «Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День народного единства, - сказал он. - Именно события 1612 года стали символом подлинного патриотизма и сплоченности людей ради благополучия Родины. Конечно, в нашей многовековой истории было много событий, когда народ собирался и побеждал, вместе преодолевал лишения и беды. Но недаром говорится: «Много листьев - одно дерево». Все мы разные, но имеем одну общую судьбу, единый характер. А потому можем по праву гордиться своей страной. И обязательно будем двигаться вперед, помогая друг другу на этом пути».
Праздник продолжился большим концертом у входа в парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. На сцене выступили лучшие творческие коллективы Мордовии.
В Доме республики тем временем уже чествовали граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление стабильности, нравственности и духовности в обществе.
«Я выражаю сердечную признательность всем приглашенным - государственным и общественным деятелям, работникам промышленности, строительства и сельского хозяйства, финансовой сферы и бизнеса, ученым, педагогам, врачам, журналистам и спортсменам, - сказал Глава РМ. - Благодарю вас за честный труд, активную жизненную позицию».
«За последние годы мы прошли большой и трудный путь, наполненный реальными свершениями и яркими эмоциями, - продолжил лидер Мордовии. - Но на всех его этапах чувствовали мощную поддержку нашего народа, трудовых коллективов, общественных институтов. Именно эта особая атмосфера понимания единства целей и задач легла в основу достигнутых успехов. Гражданский мир, солидарность, согласие и взаимовыручка нужны нам и сегодня, дабы сберечь достигнутое, придать новый импульс происходящим процессам».
«В ближайшие годы мы должны преодолеть последствия демографических провалов, а в перспективе добиться роста численности населения Мордовии. Это вопрос будущего всей республики, - подчеркнул Глава Мордовии. - Ключевая задача - обеспечить значительный, реальный рост зарплат и доходов людей, качества и уровня жизни в республике. Создать конкурентоспособную цифровую экономику, работающую на человека».
Заслуженные награды в этот день были вручены большой группе граждан. Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена члену местного совета «Боевого братства» Валерию Тужилину, Почетные грамоты Президента получили тренер спортивно-адаптивной школы Татьяна Цирулева, ветеран труда Раиса Миронова, директор по развитию ООО «ТрансЭкопром» Иван Ерохин.
В ходе церемонии Владимир Волков также вручил паспорта юным жителям Мордовии, отличившимся в учебе, науке и спорте. «Пусть вам сопутствует удача! С гордостью несите звание гражданина России», - напутствовал их руководитель региона.
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