«Народный мэр»

«Мэрская суббота» в Полянках разрешила вопрос работы автобуса. И не только

Краеугольный вопрос работы общественного транспорта стал поводом для очередной «мэрской субботы» в деревне Полянки Октябрьского района Саранска. Две недели назад Петр Тултаев уже встречался с местными жителями, которые потребовали личного вмешательства мэра в решение этого вопроса. Переживания сельчан можно понять: сокращение из-за убыточности перевозчиком числа автобусных рейсов маршрута № 22 «Саранск - Полянки» с пяти до трех - решение, которое доставило бы массу неудобств жителям пригородного населенного пункта. Рубить сгоряча в подобных ситуациях не в правилах Главы Саранска, поэтому, обсудив все нюансы этого вопроса с перевозчиком и местными жителями, решили, что в ближайшие две недели автобусы продолжат курсировать в прежнем режиме, что позволит провести мониторинг пассажиропотока. Спустя отпущенный срок пройдет еще одна встреча, на которой и будет принято окончательное решение.

В субботу утром Петр Тултаев, как и обещал, прибыл в Полянки. Местные жители были уже в сборе. Кроме работы общественного транспорта на повестке дня стояло еще два вопроса: медицинское обслуживание, работа ФАПа и аптеки, а также состояние родников. Перво-наперво сельчане поблагодарили за уборку территории, прилегающей к святому источнику, которую по поручению мэра неделю назад провели сотрудники Администрации Саранска в рамках субботника. После этого сразу перешли к делу.

«Вопрос сокращения автобусных рейсов мы снимаем, - пояснил Петр Тултаев. - Возник он по причине задолженности перед перевозчиком за перевозку льготников, что привело к его убыточной деятельности. На сегодняшний день из республиканского бюджета, который является исполнителем этой субсидии, необходимые средства ООО «ПАТП» перечислены, поэтому работа маршрута № 22 будет продолжаться в прежнем режиме. Все мы рано или поздно будем пенсионерами, возможно, и льготниками, у всех нас есть родители, но надо понимать, что у любого вопроса есть и экономическая сторона. За все надо платить, такова наша жизнь. Поэтому мы просим Валентина Ивановича Копылова об уступках, находим с ним компромисс. И как бы трудно ни было, будем необходимые средства изыскивать, чтобы общественный транспорт к вам ходил, несмотря на то, что обычных пассажиров в разы меньше, чем льготников. Понимаю, что вам не важно, в чьих полномочиях решение проблемы. Я пришел, значит, я и в ответе».

Гул одобрения перебил директор ООО «ПАТП» Валентин Копылов. Он подробно озвучил убытки, которые получились при перевозке пассажиров Полянок за 11 дней октября. Общий ущерб по маршруту, по словам Валентина Копылова, составил почти 19 тысяч рублей.

«Возить надо! И вопрос не стоит о том, чтобы не возить. Но все мы ходим на работу, чтобы зарабатывать деньги. И я тоже работаю, чтобы зарабатывать, но в данной ситуации получается обратное. Из общего количества пассажиров, которые пользуются этим маршрутным автобусом, около 70% - льготные категории пассажиров, а республиканскую субсидию на компенсацию льготного проезда мы не получали несколько месяцев», - постарался объяснить положение директор транспортного предприятия.

Петр Тултаев отметил, что в настоящее время Администрация городского округа Саранск готовит предложение о том, чтобы компенсация перевозчику начислялась, исходя не из количества перевезенных пассажиров и стоимости одной поездки, а исходя из количества километров маршрута, как в другие пригородные населенные пункты Мордовии.

Закрыв тему общественного транспорта, перешли к вопросам работы фельдшерско-акушерского пункта, аптеки и оказанию медицинских услуг. Оказалось, что в деревне все эти услуги предоставляются вполне исправно. Главный врач «Поликлиники № 4» Владимир Машков рассказал, что раз в неделю здесь бывает терапевт, по одному разу в месяц в деревне принимают и все узкие специалисты, привозится аппарат УЗИ, в этом году несколько дней в деревне работал Центр здоровья. В настоящее время рассматривается вопрос выезда в Полянки мобильной машины флюорографии. Кроме того, в скором времени запланировано строительство нового ФАПа. «Спасибо Петру Николаевичу за то, что на время строительства дал согласие разместить ФАП в здании бывшей начальной школы Полянок», - высказался Владимир Машков.

Внезапно в разговоре возник «непротокольный» вопрос, касающийся кладбищ. Одна из местных жительниц очень усердно стала доказывать Главе Саранска свою роль в том, что территорию для захоронений около Полянок увеличили почти на 7 га. Теперь главной целью своего бытия она видела решение вопроса строительства дорог и ограждения этой территории. И все бы ничего, если бы не ее утверждение, что территорию кладбищ увеличили исключительно благодаря ее хлопотам.

«Кладбище - это последнее пристанище и дом для всех нас. Это важный вопрос. Поэтому проблема нехватки земель для захоронений в Саранске известна давно, и давно же она прорабатывалась и решалась в мэрии, - сурово поправил самоуверенную гражданку Петр Тултаев. - Подходящую землю из муниципальных мы с большим трудом все-таки определили и выделили. И это несмотря на то, что практически все земли в округе этого населенного пункта находятся в частной собственности. Сказать, что мы бездействуем, нельзя! Что касается строительства дорог и ограждения, то это нужно делать в первую очередь. Но, к сожалению, как ни тяжело это констатировать, такой возможности на сегодняшний день у нас нет. На это нужны миллионы, а их просто нет! Поэтому дорогу и ограждение сделаем обязательно. Но не сейчас!».

Говорить «нет» людям - дело непростое. Особенно когда для них это ответ на насущный вопрос. Но принцип Главы Саранска - разговор глаза в глаза, а значит, и все ответы честные и без утайки. Миссия эта, по его мнению, тяжелая, но необходимая и важная.

Третий из запланированных вопросов - состояние местных родников и водоснабжение деревни. В прошлом году здесь построили новую водонапорную башню и провели центральное водоснабжение. Местные жители стали подключаться к этому благу цивилизации. Вот только качество воды, по их рассказам, довольно среднее. Предположительно причина этого кроется в низком разборе: слишком мало людей подключилось к центральному водоснабжению. Петр Тултаев поручил МП «Саранскгорводоканал» взять пробы воды и подтвердить эту причину.

Кроме того, очень неоднозначным оказался и вопрос подключения домов к центральному водоводу. Жители наперебой стали называть заоблачные цены, которые им выставляли различные организации за подведение труб в дома. Изначально же МП «Саранскгорводоканал» называло стоимость подключения в разы ниже. Глава Саранска поручил первому заместителю Главы - директору Департамента городского хозяйства Игорю Бутяйкину разобраться в этом вопросе совместно с муниципальным предприятием: «Это принципиальный вопрос! Когда в 2018 году мы проводили сюда центральный водовод, руководитель «Саранскгорводоканала» обозначал совершенно другие цифры по стоимости работ. Это нужно выяснить, обязательно прийти сюда и оповестить об итогах местных жителей. Чтобы все было открыто!».

Но остались в деревне и те, кто активно пользуется местными родниковыми источниками. Один из таких несколько лет назад стал причиной заражения жителей лептоспирозом. Тогда источник закрыли для обработки и приведения в нормативное состояние. «Саранскгорводоканал» «одел» родник в бетонные кольца, установил защитную крышку и проложил новые трубы. Сейчас возникла новая проблема: «напор» воды в роднике резко упал. Глава Саранска отправился лично осмотреть родник. Из трубы действительно текла слабая струйка воды. Мэр и его подчиненные обсудили возможные причины и отправились посмотреть сам колодец. Общее мнение было таким: где-то на участке от колодца до самого родника сместились трубы и без помощи «Саранскгорводоканала» здесь не обойтись. Петр Тултаев дал соответствующее поручение курирующему заместителю.

В ходе сельского схода в этот день обсудили и еще несколько вопросов: установку биотуалета на кладбище, вырубку там старых деревьев, горящую по ночам свалку в Рузаевском районе, из-за которой невозможно дышать. Кроме того, прозвучала просьба о строительстве тротуара. В тех случаях, где возможность решить проблему имелась, Глава Саранска тут же давал поручения. А строительство тротуара оказалось вопросом не из простых, поэтому мэр честно сообщил: «Пока не сможем. Давайте вернемся к этому вопросу чуть позже».

А в это время женщины в толпе обсуждали происходящее: «Петр Николаевич - народный мэр. Все наши проблемы на себя принимает. Вот если бы почаще такие делегации к нам приходили и проблемы наши слышали, сколько бы мелких вопросов быстрее решалось. А за автобус ему большая благодарность!».



