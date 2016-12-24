Жители Мордовии увидят фильмы лауреатов студенческого фестиваля ВГИК

С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Бесплатные кинопоказы пройдут на площадках Педагогического института им. М.Е. Евсевьева, МГУ им. Н.П. Огарева и Пушкинской библиотеки.

Международный студенческий фестиваль ВГИК - это одно из важнейших событий в мире кинематографа, благодаря которому начинающие авторы могут показать широкой публике свои работы - курсовые и дипломные проекты.

Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами были режиссеры, ставшие в дальнейшем известными на российском и мировом уровне. Среди них - Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков. В этом году фестиваль посвящен 100-летнему юбилею института кинематографии имени С.А. Герасимова.

Традиционно во время фестиваля по всей стране проходят кинопоказы, в этом году «молодое» кино продемонстрируют более чем в 300 городах России. Зрители смогут не только посмотреть, но и проголосовать за понравившиеся ленты, после чего победителям народного голосования вручат призы.

Кадр из фильма «Тигр среди берёз» (приз за лучшую режиссерскую работу в игровом фильме).

Фильм повествует о романе между уставшим от своего ремесла женатым портным и молоденькой красоткой, которая возвращает герою интерес к профессии

Все работы для показа выбраны из числа победителей первого этапа студенческого фестиваля. Зрители смогут посмотреть фильмы, отмеченные авторитетным жюри за лучшую режиссерскую работу и лучший сценарий, за кинематографическую культуру и ценность художественного высказывания, за художественный эксперимент и убедительный диалог. Среди лауреатов студенческого фестиваля есть игровые и документальные фильмы, а также мультимедийные и анимационные проекты. Гран-при 39-го фестиваля ВГИК получила кинолента «Сцены у моря». По словам режиссера Оксаны Дегтярёвой, в процессе создания фильма на площадке царила атмосфера любви, и своей любовью съемочная группа мечтала поделиться со зрителями.

- Фестиваль ВГИК - это знаковое событие, здесь я развивалась как режиссер, приобретая бесценный опыт, - считает председатель студенческого жюри Анастасия Штандке, победитель в номинации «Лучшая режиссерская работа» прошлого фестиваля. - Программа показа была настолько насыщенной, что выбор оказался совсем не простым. И это, безусловно, говорит о мощной работе ВГИКа, организации фестиваля, работе мастерских, всех тех, кто вкладывает душу в любимое дело под названием кино.

ПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ

За лучшую организацию производства фильма - «Сайти - сын Зоули» Амур Амерханов (маст. В.С. Калинина и В.И. Романова)

За лучшую работу художника по костюмам - «Сцены у моря» Татьяна Азарова

За лучшую работу художника-постановщика - «Покоряя мечты» Светлана Бармина

За лучшую работу звукорежиссера - «Сцены у моря» Валентин Мингалев (маст. В.В. Прямова)

За лучшую работу оператора в неигровом фильме - «Шаги» Елизавета Попова (маст. Ю.А. Невского)

За лучшую работу оператора в игровом фильме - «РИО» Людмила Куропятникова (маст В.В. Алисова)

За лучший сценарий - «Покоряя мечты» Павел Палехин (маст. В.С. Калинина и В.И. Романова)

За лучшее исполнение мужской роли - «Сайти - сын Зоули» Алисхан Ганижев

За лучшее исполнение женской роли - «Снегурочка» Катерина Беккер

За лучшую работу режиссёра мультимедиа - «Ш.У.М.» Александра Артамонова, Валерия Гаврилова (маст. В.А. Азеева)

За лучшую работу режиссера анимации - «Метро» Валентин Тютерев (маст. А.М. Демина)

За лучшую работу режиссера в неигровом фильме - «Шаги» Алексей Евстигнеев (маст. В.П. Лисаковича, А.И. Гелейна)

За лучшую работу режиссера в игровом фильме - «Тигр среди берез» Станислав Светлов (маст. В.В. Меньшова и В.И. Тумаева)

Гран-при - «Сцены у моря» Оксана Дегтярева (маст. В.И. Хотиненко и В.А. Фенченко)

Приз зрителей - «Сайти - сын Зоули» Амур Амерханов (маст. В.С. Калинина и В.И. Романова)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

Спецприз им. Лазарука - «Сцены у моря» Оксана Дегтярева (маст. В.И. Хотиненко и В.А. Фенченко)

Приз фонда им. Кармена - «Тренер» Маргарита Стельмашонок (Иркутский филиал)

Приз им. Бахмутского:

1. За кинематографическую культуру и целостность художественного высказывания - «Мак» Екатерина Черная (маст. В.А. Ольшванга)

2. За юмор и убедительный диалог с классическим текстом - «Мазай, не ной» Татьяна Чернилевская (маст. Н.Б. Дабижа)

3. За художественный эксперимент и поиск кинематографического языка - «Рубикон» Александра Максимова (маст. Е.Г. Яременко) и «Голос большого города» Наталья Волкова (маст. Н.В. Орловой)

Приз Гильдии кинооператоров им. В.И. Юсова - Александр Родин «Сайти - сын Зоули»

Светлана РУЧИНСКАЯ