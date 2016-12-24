Где в России жить не худо

Федеральные власти оценили качество жизни во всех 1114 городах страны. В итоговом рейтинге Саранск обошел Пензу и почти сравнялся с Казанью

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России совместно с АО «Дом.рф» и ООО «КБ Стрелка» впервые обнародовали результаты масштабного проекта «Индекс качества городской среды», характеризующего условия жизни во всех 1114 российских городах. Исследование, задуманное как часть национального приоритета «Жилье и городская среда», проводилось по поручению Президента страны Владимира Путина. А методология оценки была утверждена распоряжением федерального Правительства. Полученные результаты, как утверждается, позволят повысить эффективность распределения бюджетных средств, направляемых на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, нельзя исключать, что в перспективе эти данные войдут в перечень критериев для оценки деятельности губернаторов.

Учитывая, что российские города «разнообразны как по размеру, так и по климатическим условиям», авторы условно разделили их на семь групп. Само качество жизни оценивалось на основе 36 индикаторов, характеризующих состояние жилищного фонда, улично-дорожной сети, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, общегородского пространства и даже озеленение территорий. Среди прочего, определялись, например, доля населения, проживающего в аварийных домах, количество ДТП и загруженность автомобильных дорог, концентрация объектов культурного наследия, доступность спортивных заведений. При этом минстрой использовал не только собственную информацию, но и сведения, полученные из Росстата, МВД, Роспотребнадзора и прочих ведомств, вплоть до сообщений из социальных сетей.

В каждой категории города могли получить от 1 до 10 баллов. Несложные подсчеты показывают, что максимальная оценка составляла 360 баллов. Чуть забегая вперед, заметим, что ни один город столько не заработал. Самые хорошие результаты продемонстрировала Москва - 276 баллов. Вторым по качеству жизни стал подмосковный Реутов (252 очка). А вот Санкт-Петербург оказался только на третьем месте (238 баллов).

Впрочем, для большинства населенных пунктов такие показатели являются, мягко говоря, заоблачными. Сразу 860 городов не преодолели отметку в 180 баллов. То есть были признаны, согласно методологии подсчета, «городами с неблагоприятной городской средой». В большей степени это относится к небольшим поселениям, где заветную «планку благополучия» преодолели лишь 15 процентов городов. Значительно лучше обстоят дела в крупных городах от 250 тысяч до 1 миллиона человек (куда, кстати, входит и Саранск). Эта группа стала единственной, где средний индекс преодолел средний же рубеж.

Отметим, что мордовская столица, набравшая 189 баллов, была названа городом с «условно комфортным климатом». Эксперты довольно высоко оценили состояние здешнего жилфонда, общегородского пространства, социально-досуговой инфраструктуры и качество работ по озеленению. Улично-дорожная сеть у нас тоже развита более или менее прилично. Чего, увы, не скажешь об общественно-деловой составляющей.

С другой стороны, на фоне других столиц приволжских регионов мы выглядим совсем неплохо. Для сравнения: Казань и Нижний Новгород набрали по 190 баллов, Саратов - 196, Чебоксары - 205 баллов. Тогда как в остальных городах (за исключением разве что Пензы, получившей 187 баллов) итоговые показатели заметно ниже. Шесть из них даже не вошли в перечень благоприятных для проживания населенных пунктов.

Что же касается малых городов Мордовии, то они, в общем-то, не выпадают из общероссийского тренда. Порадовала Рузаевка - 174 балла. В общем зачете, кстати, она умудрилась обойти два приволжских мегаполиса - Самару и Пермь. 160 очков набрал Темников. У Ковылкино - 151, Краснослободска - 141, Инсара - 128 и у Ардатова - 117 баллов.

«Результаты нужны нам не для соревнований, - заявил в ходе презентации проекта зампред российского Правительства Виталий Мутко. - Они призваны помочь губернаторам и мэрам правильно расставить приоритеты, объективно оценить происходящие процессы».

Вице-премьер также заметил, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» среднее значение индекса качества городской среды должно вырасти к 2024 году на 30%, а число городов с неблагоприятной городской средой - сократиться в два раза.



