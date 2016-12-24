«Нахимичил» по-крупному

Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей

В Мордовии окончено расследование еще одного громкого уголовного дела. Речь идет о присвоении и растрате имущества завода «Биохимик» на сумму более 2 миллионов рублей. Потратил деньги бывший генеральный директор предприятия Денис Швецов. Несмотря на то что подозреваемый отрицает свою вину, следствие смогло найти неопровержимые доказательства. Теперь судьбу Швецова будет решать суд.

Автомобильные истории

Уголовные разбирательства по бывшему генеральному директору «Биохимика» Денису Швецову получили первое судебное оформление еще год назад - в декабре 2018 года. Тогда его заключили на время следствия под стражу по подозрению в особо крупной растрате денег предприятия. А прямо под Новый год Швецова ждал еще один «подарок» судьбы - 31 декабря на него завели второе уголовное дело. На этот раз за «присвоение и растрату».

По данным правоохранителей, экс-руководитель завода в августе 2015 года присвоил себе авто предприятия «Рено Логан». Занимая на тот период высокую должность, он предоставил в бухгалтерию завода данные о ДТП, в котором якобы сильно пострадал рабочий автомобиль. В документах числилось, что «Логан» ремонту не подлежит, а значит, его следует списать с баланса предприятия. После того как необходимые документы были оформлены, Швецов забрал автомобиль себе и продал знакомому. Сделка прошла в Москве. Покупатель «француза» рассказал, что автомобиль ему был нужен для рабочих, которые трудятся на его загородном участке в Московской области. Машина была продана за 200 тысяч рублей. Ими Швецов, разумеется, распорядился по собственному усмотрению.

Несколькими месяцами позже подозреваемый провернул еще одну автосделку. В октябре того же года он продал «Биохимику» личный автомобиль премиум-класса. Но Швецовым двигала вовсе не забота об автопарке предприятия, а элементарная жадность - он «втюхал» предприятию свой «Мерседес-Бенц» по завышенной стоимости. Элитный представитель немецкого автопрома обошелся заводу в 3,5 миллиона рублей, тогда как его реальная стоимость составляла около 2 миллионов 700 тысяч рублей. Дело в том, что незадолго до продажи «Мерседес» побывал в ДТП и был отремонтирован, что весьма существенно влияет на рыночную стоимость автомобиля.

Стражи прядка подсчитали, что только на этих автоаферах Швецов «надул» родной «Биохимик» почти на миллион рублей (922 тысячи).

Тренер по гольфу

Но наибольший резонанс получил еще один эпизод в теневой биографии Швецова. Все дело в личном тренере по гольфу, которого директор предприятия нанял на должность инструктора по спорту. Следствие установило, что на оплату его услуг «Биохимик» израсходовал 1 миллион 300 тысяч рублей. Именно эту сумму Денис Швецов заплатил тренеру Валерию Тупикову в качестве заработной платы.

Заметим, что Валерий Тупиков отнюдь не рядовой тренер, он является наставником сборной России и входит в состав тренерского совета Ассоциации гольфа нашей страны. На мордовском предприятии Тупиков только числился, а по факту он ни разу не был здесь и никаких занятий не проводил. Но подозреваемый ничего криминального в этой истории не видит и своей вины не признает.

«Занятия с Тупиковым происходили как в Москве, так и за рубежом. Помимо меня их посещали и другие сотрудники, - излагает свое видение ситуации Швецов. - О том, что в «Биохимике» есть инструктор по гольфу, знали все работники, я этого и не скрывал. Любой работник предприятия даже нижнего звена при наличии желания мог воспользоваться услугами Тупикова как тренера по гольфу. Валерий за свои услуги получал заработную плату на банковскую карту.

Своей вины я не признаю, считаю, что никакого преступления не было. Для завода «Биохимик» является нормальной практикой прием на работу работников из Москвы, которые никогда Саранск не посещали. Таким работником, например, была регистратор лекарств. На «Биохимике» по совместительству также работают другие сотрудники, которые постоянно проживают и выполняют свои обязанности в Москве».

Продлить арест нельзя помиловать

Когда по Денису Швецову в суде рассматривался вопрос о мере пресечения, его друзья были готовы внести залог в размере полутора миллионов рублей и предоставить подозреваемому свою квартиру в качестве места для отбывания домашнего ареста. Сам же Швецов заявил, что ради освобождения из СИЗО готов снять однокомнатную квартиру и отправиться под домашний арест.

«У следствия имеются основания полагать, что обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Швецов не имеет постоянного места жительства в Мордовии. Тяжесть предъявленного обвинения и возможное наказание в виде лишения свободы на длительный срок свидетельствуют о том, что Швецов может скрыться, в том числе за границей. Необходимые ресурсы и материальные возможности у него имеются. Кроме того, у Швецова есть заграничный паспорт, открыты визы в США, Германию, Великобританию, а также иные страны Европы. С октября по декабрь 2018 года он продал недвижимость в России, зарегистрированную на супругу обвиняемого Александру Швецову. Распроданными оказались квартира, дом и земельный участок в Москве и Московской области. Швецов также имеет доходы и финансовые ресурсы за рубежом (является участником кипрской фирмы «Понацерия»). Швецов может уничтожить доказательства, о которых предварительному следствию пока не известно, поскольку за время расследования изъяты не все документы», - высказала тогда свое мнение представитель следствия.

Суд тогда оставил бывшего директора завода в СИЗО. Свое решение судья объяснил тем, что Швецов подозревается в совершении тяжких преступлений, наказание за которые требует реального лишения свободы, причем на длительный срок. Кроме того, оказавшись на свободе, обвиняемый мог не просто повлиять на свидетелей обвинения, но и вовсе покинуть страну и скрыться от правосудия.

Иски «Биохимика»

Позже на бывшего руководителя фармацевтического завода «свалился» иск предприятия и общества с ограниченной ответственностью «Миракл Фарм». Организации просили взыскать с Дениса Швецова 12 миллионов 285 тысяч рублей. Иск был частично удовлетворен Арбитражным судом Мордовии. Дело в том, что во время проведения ревизионной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015-2016 годы было обнаружено множество нарушений. В их числе - необоснованное расходование средств, отчуждение и утрата активов, фальсификация отчетности и совершение убыточных сделок. В итоге «Биохимик» потребовал взыскать со Швецова все убытки. Но суд оценил ущерб от «художеств» экс-руководителя в меньшую сумму и постановил взыскать с него около 2 миллионов рублей.

Кроме того, на заводе считают, что Швецов единолично, без согласования с советом директоров и проведения каких-либо строительных экспертиз принял решение снести два административных здания завода. В результате на предприятии подсчитали убытки и решили взыскать с бывшего директора сразу 146 миллионов рублей.

Имущество отсутствует

Денис Швецов родился в Ленинграде 17 октября 1971 года. Проживает и работает в Москве. Там же возглавляет фирму «ЭН. СИ.Продакшн». Имеет среднее специальное образование, женат, двое детей.

На мордовском «Биохимике» трудился с марта 2015-го по август 2016 года. ранее не судим.

«Я являюсь участником следующих обществ с ограниченной ответственностью: «ЭН. СИ.Фарм», «ЭН.СИ.ФармГрупп», «ЭН.СИ.Девелоп», «ЭН.СИ.Продакшн», «КурскФарм», а также «Понацерия», которая зарегистрирована в Республике Кипр. В этих организациях размер моих долей в уставных капиталах составляет примерно 9-10%. Какого-либо движимого или недвижимого имущества я на праве собственности и аренды не имею. В собственности моей матери находится двухкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. По поводу имущества, находящегося в собственности моей супруги и близких родственников, я пояснять ничего не желаю, воспользуюсь своим конституционным правом не давать показания, так как боюсь, что разглашение этой информации может навредить мне и моей семье.

В период с марта 2015-го по август 2016 года я работал в должности генерального директора «Биохимика». В мои должностные обязанности входило общее руководство предприятием. Мое рабочее место находилось в административном здании предприятия по ул. Васенко, д. 15 «а» в Саранске», - рассказал в суде обвиняемый.

Под подписку

В СИЗО Денис Швецов находился до 13 августа 2019 года. В этот день суд отправил подозреваемого под домашний арест. Такое решение было принято в связи с изменением в законодательстве РФ. Согласно ему следователи должны более аргументированно обосновывать содержание предпринимателей под стражей. Соответствующий документ подписал глава государства в июле текущего года. Теперь закон запрещает российским судам продление ареста предпринимателей, если не производятся активные следственные действия по уголовному делу против них.

Правда, и под домашним арестом Денис Швецов просидел недолго - через два месяца его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Неопровержимые доказательства

«В результате грамотных действий оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия и следователей СЧ СУ преступления были раскрыты. В отношении гендиректора организации были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата, совершенная в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 и ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, совершенное в крупном размере)», - отметили в Министерстве внутренних дел Мордовии.

Несмотря на то что обвиняемый полностью отрицает свою причастность к совершению указанных преступлений, следствие смогло добыть неопровержимые доказательства его виновности. Автомобиль «Рено Логан» был изъят и возвращен владельцу. Также на имущество Швецова стоимостью более 6 миллионов рублей наложен арест. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Анастасия ЦИЛИГИНА