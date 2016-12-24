Крипта за наркоту

Поставщики наркотиков рассчитываются с саранскими «минерами» криптовалютой

В Саранске будет рассмотрено еще одно уголовное дело по факту незаконного оборота и сбыта наркотических средств. На скамье подсудимых - 26-летний житель республиканской столицы Игорь Макеев. Он обвиняется сразу в 17 преступных эпизодах, среди них - незаконный оборот, сбыт, покушение на сбыт наркотиков, легализация денежных средств. И все это - в особо крупном размере.

Синтетика «в закладе»

По данным МВД региона, осенью прошлого года Макеев приобрел через интернет 470 граммов синтетики для того, чтобы выгодно продать. Доморощенный наркодилер расфасовал партию на разовые дозы и оборудовал по городу несколько тайников. За два месяца он сумел реализовать 13 закладок.

Правоохранителям парень попался в январе этого года, когда пытался в очередной раз сбыть партию наркотиков. При досмотре у него обнаружили 166(!) пакетов с синтетикой. Масса каждого составила около 1 грамма. Позже в ходе обыска квартиры жителя Саранска полицейские дополнительно изъяли более 200 граммов наркотических средств.

В ходе дальнейшего разбирательства была установлена причастность задержанного к легализации вырученных от продажи наркотиков денег.

«За каждый факт сбыта наркотика обвиняемый получал от не установленного следствием лица вознаграждение в виде криптовалюты, которую он обменивал на рубли, легализовав таким образом более 280 тысяч. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в МВД по РМ.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.

«Шаманшоп», «Bob Dob» и «Хогвардс»

Проблема распространения наркотиков путем закладок и продажи через интернет-магазины остается в республике открытой, но не такой острой, как в других регионах. Оперативным службам Мордовии удается довольно эффективно противостоять попыткам оживить наркотрафик. Так, в январе стражи порядка пресекли преступную деятельность жителя республики, который являлся «минером» одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков, действующего на территории Мордовии. Из незаконного оборота было изъято около 500 граммов синтетики.

«В феврале ликвидирован интернет-магазин по продаже «гашиша» «Bob Dob», созданный тремя местными жителями. Данные лица организовали канал поставки «гашиша» из Пензы и его бесконтактный сбыт на территории Саранска. Из незаконного оборота изъято более 22 граммов наркотика. Кроме того, пресечена преступная деятельность местной жительницы, которая также распространяла закладки на территории Мордовии. У нее изъято более 60 граммов наркотика», - приводит данные МВД по РМ.

В июле текущего года в Мордовии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении 9 человек. Все они занимались бесконтактным сбытом наркотиков на территории региона 13.

Месяц спустя был ликвидирован филиал интернет-магазина «Шаманшоп», который также занимался продажей в республике «гашиша». Магазин был создан жителем Мордовии, все наркопоставки шли из Пензы. Из незаконного оборота изъято 65,41 грамма запрещенных веществ.

Кроме того, совместно с сотрудниками УФСБ региона пресечена деятельность закладчика наркотиков, работающего на интернет-магазин «Хогвардс». Изъято 5,34 грамма.

«В результате проведенных мероприятий за 9 месяцев 2019 года выявлено и пресечено 23 межрегиональных канала поставки подконтрольных веществ в республику, 13 из которых на территорию исправительных учреждений УФСИН России по РМ. За январь - сентябрь текущего года на территории Мордовии составлено 596 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного и легального оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также их прекурсоров», - отметили в министерстве внутренних дел республики.

В России введут уголовную ответственность за склонение к потреблению и пропаганду запрещенных веществ в интернете

Незаконное распространение наркотиков или же информации о них во многом зависит от доступности различных интернет-ресурсов. Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в стране распорядился глава государства Владимир Путин. В числе поручений президента - необходимость ограничения доступа к информации, публикуемой в интернете, о местах приобретения или способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Также глава государства призвал проработать вопрос о введении уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду запрещенных веществ в интернете.