ЗАВЕРШАЮЩИЙ СТАРТ СЕЗОНА

В Ардатове на стадионе районной ДЮСШ состоялись традиционные соревнования по кроссу, завершившие летний спортивный сезон у легкоатлетов в нашей республике. Более 200 юных спортсменов соревновались в четырех возрастных группах.

Каждый финишировавший участник получил сладкий приз, победители и призеры награждены грамотами, медалями и призами Комплексной СШОР и партии «Единая Россия». Лучшие спортсмены района Артем Ширяев и Ангелина Ризаева получили специальные призы от Федерации легкой атлетики Мордовии. Обладателем кубка за массовость стала команда Ардатовского детского дома - школы.

400 метров. Девочки и мальчики. 2009 г.р. и младше. 1. Александра Зыкина - 1.21.0. 2. Елена Государева - 1.27.0. 3. Дарья Кузьмина - 1.31.0. 1. Кирилл Ширяев - 1.11.0. 2. Иван Артюхин - 1.15.0. 3. Игорь Сошников - 1.17.0. 2007 - 2008 г.р. 1. Влада Петухова - 1.12.0. 2. Дарья Дементьева - 1.16.0. 3. Анастасия Афонина - 1.19.0. 1. Арсений Зинин - 1.08.0. 2. Дмитрий Алимов - 1.09.0. 3. Александр Краснощеков - 1.15.0.

800 метров. Девочки и мальчики. 2005 - 2006 г.р. 1. Дарья Лобанова - 2.40.0. 2. Ангелина Ризаева - 2.43.0. 3. Анастасия Кондрациковская - 2.46.0. 1. Виктор Колобаев - 2.35.0. 2. Влад Тюлькин - 2.43.3. 3. Данила Кириндясов - 2.56.0. 2003 - 2004 г.р. 1. Евгения Добролюбская - 2.54.0. 2. Анастасия Скарга - 2.05.0. 3. Ирина Никишина - 3.24.0. 1. Артем Нефедов - 2.18.0. 2. Владислав Чмелев - 2.24.0. 3. Александр Большаков - 2.26.0.