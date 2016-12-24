«МОРДОВИЯ-2005» НЕ СДАЛАСЬ ПОСЛЕ ПРОИГРАННОГО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА

В Астрахани завершился финальный турнир Кубка РФС среди юношеских команд клубов РПЛ и ФНЛ (для юношей 2005 года рождения). Лавры победителей примерили представители подмосковного УОР-5 (тренеры - Андрей Свидзинский, Сергей Тутов и Александр Мельников), прошедшие всю турнирную дистанцию без поражений. В финале «сатурновцы» победили московскую «Родину» (тренер - Артем Прасол) со счетом 2:0.

С аналогичным превосходством в два безответных мяча питерский «Алмаз-Антей» (тренеры - Григорий Дробинин, Андрей Кокуркин и Максим Крычанов) взял верх в «бронзовом» матче над «СКА-Хабаровск» (тренер - Александр Колобанов). «Мордовия-2005», уступившая юным хабаровчанам в четвертьфинале, вслед за этим провела еще два напряженных поединка. В соперничестве с волгоградской «Академией «Ротор» была одержана победа в серии пенальти (0:0, пен. 4:3). А вот во встрече со сверстниками из «Тюмени» удача в послематчевой лотерее от подопечных Дениса Кукушкина и Никиты Рокунова отвернулась (1:1, пен. 5:6). Несмотря на это, саранские ребята заняли высокое 6-е место в итоговой классификации.

Состав нашей команды в игре с волгоградцами был следующим: Ларин, Новиков, Сипров, Поляков, Федин (Бойков, 20), Донцов (к), Бикбаев, Гуменчук (Аношкин, 36), Артамонов, Какурин (Волгаев, 36), Трофимов (Казачинский, 20). В поединке с тюменцами на поле выходили: Ларин, Поляков, Сипров, Макеев (Аношкин, 28; Гуменчук, 62), Новиков, Бойков, Донцов (к), Бикбаев, Волгаев, Артамонов, Адушкин (Казачинский, 24). Гол на 24-й минуте забил Владислав Волгаев. Отдельно отметим, что обладателем Кубка РФС в составе команды УОР-5 стал наш воспитанник Вадим Фалеев, еще совсем недавно выступавший за «Мордовию-2005».

КУБОК РФС - 2019

Юношеские команды 2005 года рождения

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. Четвертьфиналы: УОР-5 Московская область - «Академия «Ротор» Волгоград - 1:0, «Родина» Москва - «Волгарь» Астрахань - 1:0, «СКА-Хабаровск» - «Мордовия» - 3:0, «Алмаз-Антей» Санкт-Петербург - «Тюмень» - 0:0, пен. 4:3.

Матчи за 9-16-е места: «Муром» - «Академия Понедельника» Ростов-на-Дону - 0:0, пен. 3:4, «Академия Коноплева» Тольятти - «Акрон» Тольятти - 3:0, «Новосибирск» - «Академия» Краснодарский край - 0:1, «Динамо-Брянск» - «АФ» Шебекино - 0:3.

Полуфиналы: УОР-5 - «СКА-Хабаровск» - 2:1, «Алмаз-Антей» - «Родина» - 0:1. Матчи за 5-8-е места: «Академия «Ротор» - «Мордовия» - 0:0, пен. 3:4. «Тюмень» - «Волгарь» - 7:1. Матчи за 9-12-е места: «Академия Понедельника» - «Академия» Краснодарский край - 1:2. «АФ» Шебекино - «Академия Коноплева» - 1:5. Матчи за 13-16-е места: «Муром» - «Новосибирск» - 1:3, «Динамо-Брянск» - «Акрон» - 1:4.

Итоговая классификация. Матч за 15-е место: «Муром» - «Динамо-Брянск» Брянск - 1:3. Матч за 13-е место: «Новосибирск» - «Акрон» - 3:0. Матч за 11-е место: «Академия Понедельника» - «АФ» Шебекино - 1:2. Матч за 9-е место: «Академия» Краснодарский край - «Академия Коноплева» - 2:1. Матч за 7-е место: «Академия «Ротор» - «Волгарь» - 4:1. Матч за 5-е место: «Мордовия» - «Тюмень» - 1:1 (Владислав Волгаев), пен. 5:6. Матч за 3-е место: «СКА-Хабаровск» - «Алмаз-Антей» - 0:2. Финал: УОР-5 - «Родина» - 2:0.

Третий дивизион

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 30-го тура. 26 октября: «Лада-Университет» - «Дружба» - 1:5 (Мазурчак, 83 - Бастраков, 51, Руденко, 56, 76, 84, Пронин, 73), «Волна» - «Крылья Советов-ЦПФ-м» - 6:0 (Дрягин, 10-пен., Чуравцев, 34, Горелишвили, 37, Постаногов, 40, Шишкин, 55, Рытов, 84-пен.), «Дорожник» - «Мордовия-м» - 8:2 (Воробьев, 11, 19, 48, Цибизов, 17, Ювенко, 54, Гришаков, 70, Антонов, 80-пен., П. Афанасьев, 83 - Сарычев, 72, 87), «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Химик» Дзж - 2:1 (Додонов, 5, 16-пен. - Федотов, 8), «Академия Коноплева» - «Химик-Август» - 1:4 (Артюхин, 90+1-пен. - Дзодзиев, 24, Глухов, 34, Пестрячев, 70, Павлов, 85), «Зенит-Ижевск-м» - «Зенит» Пз - 2:3 (Ширяев, 64, Солодков, 49-авт. - Аралин, 15, Мызгин, 54, 58), «СШОР-Волга-м» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.).

Своя поляна

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

РЕЗУЛЬТАТЫ. Перенесенный матч 6-го тура. 26 октября: «Спартак» Кв - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - 4:2 (Иван Маланькин, 67, 80, Дмитрий Савочкин, 70, 90+1 - Сергей Бутузов, 28, 40). Перенесенный матч 1-го тура. 27 октября: «Спартак» Кв - МГУ - 3:3 (Дмитрий Савочкин, 26, 70-пен., 75 - Федор Вахонин, 23, Павел Трифонов, 55, Михаил Акулин, 65).

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ. 12-й тур. 2 ноября (суббота): ФК «Инсар» - МГУ (13:00), «Ватт» - «Слобода» (13:00), «Магма» - ФК «Рузаевка» (13:00). 3 ноября (воскресенье): ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Спартак» Кв (13:00).