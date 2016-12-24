«МОРДОВИЯ-2005» НЕ СДАЛАСЬ ПОСЛЕ ПРОИГРАННОГО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА

Мордовские аграрии вновь отличились на выставке «Золотая осень»
Более 1,5 тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий из 50 регионов страны и 77 компаний из 17 зарубежных государств приняли...
В Астрахани завершился финальный турнир Кубка РФС среди юношеских команд клубов РПЛ и ФНЛ (для юношей 2005 года рождения). Лавры победителей примерили представители подмосковного УОР-5 (тренеры - Андрей Свидзинский, Сергей Тутов и Александр Мельников), прошедшие всю турнирную дистанцию без поражений. В финале «сатурновцы» победили московскую «Родину» (тренер - Артем Прасол) со счетом 2:0.
С аналогичным превосходством в два безответных мяча питерский «Алмаз-Антей» (тренеры - Григорий Дробинин, Андрей Кокуркин и Максим Крычанов) взял верх в «бронзовом» матче над «СКА-Хабаровск» (тренер - Александр Колобанов). «Мордовия-2005», уступившая юным хабаровчанам в четвертьфинале, вслед за этим провела еще два напряженных поединка. В соперничестве с волгоградской «Академией «Ротор» была одержана победа в серии пенальти (0:0, пен. 4:3). А вот во встрече со сверстниками из «Тюмени» удача в послематчевой лотерее от подопечных Дениса Кукушкина и Никиты Рокунова отвернулась (1:1, пен. 5:6). Несмотря на это, саранские ребята заняли высокое 6-е место в итоговой классификации.
Состав нашей команды в игре с волгоградцами был следующим: Ларин, Новиков, Сипров, Поляков, Федин (Бойков, 20), Донцов (к), Бикбаев, Гуменчук (Аношкин, 36), Артамонов, Какурин (Волгаев, 36), Трофимов (Казачинский, 20). В поединке с тюменцами на поле выходили: Ларин, Поляков, Сипров, Макеев (Аношкин, 28; Гуменчук, 62), Новиков, Бойков, Донцов (к), Бикбаев, Волгаев, Артамонов, Адушкин (Казачинский, 24). Гол на 24-й минуте забил Владислав Волгаев. Отдельно отметим, что обладателем Кубка РФС в составе команды УОР-5 стал наш воспитанник Вадим Фалеев, еще совсем недавно выступавший за «Мордовию-2005».
КУБОК РФС - 2019
Юношеские команды 2005 года рождения
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. Четвертьфиналы: УОР-5 Московская область - «Академия «Ротор» Волгоград - 1:0, «Родина» Москва - «Волгарь» Астрахань - 1:0, «СКА-Хабаровск» - «Мордовия» - 3:0, «Алмаз-Антей» Санкт-Петербург - «Тюмень» - 0:0, пен. 4:3.
Матчи за 9-16-е места: «Муром» - «Академия Понедельника» Ростов-на-Дону - 0:0, пен. 3:4, «Академия Коноплева» Тольятти - «Акрон» Тольятти - 3:0, «Новосибирск» - «Академия» Краснодарский край - 0:1, «Динамо-Брянск» - «АФ» Шебекино - 0:3.
Полуфиналы: УОР-5 - «СКА-Хабаровск» - 2:1, «Алмаз-Антей» - «Родина» - 0:1. Матчи за 5-8-е места: «Академия «Ротор» - «Мордовия» - 0:0, пен. 3:4. «Тюмень» - «Волгарь» - 7:1. Матчи за 9-12-е места: «Академия Понедельника» - «Академия» Краснодарский край - 1:2. «АФ» Шебекино - «Академия Коноплева» - 1:5. Матчи за 13-16-е места: «Муром» - «Новосибирск» - 1:3, «Динамо-Брянск» - «Акрон» - 1:4.
Итоговая классификация. Матч за 15-е место: «Муром» - «Динамо-Брянск» Брянск - 1:3. Матч за 13-е место: «Новосибирск» - «Акрон» - 3:0. Матч за 11-е место: «Академия Понедельника» - «АФ» Шебекино - 1:2. Матч за 9-е место: «Академия» Краснодарский край - «Академия Коноплева» - 2:1. Матч за 7-е место: «Академия «Ротор» - «Волгарь» - 4:1. Матч за 5-е место: «Мордовия» - «Тюмень» - 1:1 (Владислав Волгаев), пен. 5:6. Матч за 3-е место: «СКА-Хабаровск» - «Алмаз-Антей» - 0:2. Финал: УОР-5 - «Родина» - 2:0.
Третий дивизион
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019
РЕЗУЛЬТАТЫ 30-го тура. 26 октября: «Лада-Университет» - «Дружба» - 1:5 (Мазурчак, 83 - Бастраков, 51, Руденко, 56, 76, 84, Пронин, 73), «Волна» - «Крылья Советов-ЦПФ-м» - 6:0 (Дрягин, 10-пен., Чуравцев, 34, Горелишвили, 37, Постаногов, 40, Шишкин, 55, Рытов, 84-пен.), «Дорожник» - «Мордовия-м» - 8:2 (Воробьев, 11, 19, 48, Цибизов, 17, Ювенко, 54, Гришаков, 70, Антонов, 80-пен., П. Афанасьев, 83 - Сарычев, 72, 87), «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Химик» Дзж - 2:1 (Додонов, 5, 16-пен. - Федотов, 8), «Академия Коноплева» - «Химик-Август» - 1:4 (Артюхин, 90+1-пен. - Дзодзиев, 24, Глухов, 34, Пестрячев, 70, Павлов, 85), «Зенит-Ижевск-м» - «Зенит» Пз - 2:3 (Ширяев, 64, Солодков, 49-авт. - Аралин, 15, Мызгин, 54, 58), «СШОР-Волга-м» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.).
Своя поляна
ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
РЕЗУЛЬТАТЫ. Перенесенный матч 6-го тура. 26 октября: «Спартак» Кв - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - 4:2 (Иван Маланькин, 67, 80, Дмитрий Савочкин, 70, 90+1 - Сергей Бутузов, 28, 40). Перенесенный матч 1-го тура. 27 октября: «Спартак» Кв - МГУ - 3:3 (Дмитрий Савочкин, 26, 70-пен., 75 - Федор Вахонин, 23, Павел Трифонов, 55, Михаил Акулин, 65).
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ. 12-й тур. 2 ноября (суббота): ФК «Инсар» - МГУ (13:00), «Ватт» - «Слобода» (13:00), «Магма» - ФК «Рузаевка» (13:00). 3 ноября (воскресенье): ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Спартак» Кв (13:00).
Более 1,5 тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий из 50 регионов страны и 77 компаний из 17 зарубежных государств приняли...
Как складывается ситуация с распространением смертоносного вируса в Мордовии?
На открытии выставки Маргариты Гладышевой прозвучала идея о создании в Саранске музея нонконформистского искусства
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
В Псковской области погиб десантник из Мордовии, 21-летний житель Дубенок Александр Рыбалко. Во время плановых учений по высадке воздушного...
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
Проект из Мордовии выиграл грант Президента Российской Федерации
18-20 октября поклонники современной хореографии смогут посетить уже полюбившийся танцевальный форум. Свыше 30 творческих коллективов и...
Что кроется за возможным банкротством светотехнического флагмана Мордовии?