ДВА «СЕРЕБРА» И «БРОНЗА» НА ВСЕМИРНЫХ ВОЕННЫХ ИГРАХ

Командировка в китайский город Ухань пополнила коллекцию наград трех прославленных мордовских борцов - Артема Суркова, Сергея Емелина и Евгения Салеева.

Первые двое вновь успешно дошли до финала, однако в решающий момент столкнулись с непреодолимыми препятствиями. Емелин уступил борцу из Северной Кореи, Сурков не смог бороться по причине полученной травмы. Но, как известно, любая медаль - это полноценный итог изнуряющей работы на тренировках. А потому не можем не порадоваться и за Салеева, который также добрался до пьедестала почета.

Приятно отметить и тот факт, что продолжают добиваться весомых успехов и юные воспитанники республиканской «СШОР спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина». В Ульяновске состоялся традиционный всероссийский турнир среди юношей памяти дважды Героя Советского Союза Ивана Полбина. Золотые медали завоевали Айюб Сабитов (до 44 кг), Роман Ермошин (до 62 кг) и Риналь Юсупов (до 76 кг).

«Серебро» завоевали Вячеслав Хачатуров (до 41 кг), Ибрахим Мавлиханов (до 68 кг) и Вячеслав Болдин (до 68 кг). Бронзовыми призерами стали Кирилл Моторин (до 32 кг), Вячеслав Киреев (до 35 кг), Вадим Кащеев (до 38 кг), Руслан Романов (до 68 кг), Руслан Давлатбеков (до 44 кг), Артур Борисов (до 52 кг), Даниил Ирешев (до 52 кг). Пятые места в своих весовых категориях заняли Салих Сабитов (до 38 кг), Виктор Голлюшев (до 62 кг) и Данила Мамаев (62 кг).

Параллельным курсом в Ярославле проходил всероссийский мастерский турнир памяти Владимира Лататуева среди мужчин и первенство ЦС ФСОП «Россия» среди кадетов (юноши 2003-2004 годов рождения). Победители соревнований завоевали путевки на кадетское первенство России. И здесь нашей республике также есть чем и кем похвастать! В первенстве спортобщества «Россия» в категории до 80 кг первым стал Ярослав Жувайкин. Мемориал Лататуева в категории до 60 кг выиграл Заур Хуснутдинов. В категории до 71 кг на «России» Антон Плотников занял пятое итоговое место.

ВСЕМИРНЫЕ ВОЕННЫЕ ИГРЫ - 2019

Победители и призеры. 60 кг. 1. Ри Се Юнг (КНДР). 2. Сергей Емелин (Россия). 3. Ильдар Хафизов (США) и Айдос Султангали (Казахстан). 67 кг. 1. Мохамед Ибрагим (Египет). 2. Артем Сурков (Россия). 3. Микаил Рахманов (Азербайджан) и Мате Немеш (Сербия). 77 кг. 1. Педжман Поштам (Иран). 2. Хасан Алиев (Азербайджан). 3. Флориан Неймайер (Германия) и Виктор Немеш (Сербия). 87 кг. 1. Виктор Лоринц (Венгрия). 2. Рафиг Гусейнов (Азербайджан). 3. Евгений Салеев (Россия) и Денис Кудла (Германия). 97 кг. 1. Муса Евлоев (Россия). 2. Матти Элиас Куосманен (Финляндия). 3. Александр Грабовик (Белоруссия) и Оливер Адриан Хасслер (Германия). 130 кг. 1. Риза Кайялп (Турция). 2. Хейки Наби (Эстония). 3. Амин Мирзазаде (Иран) и Абдделлатиф Ахмед (Египет).