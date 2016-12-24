МЯЧ С АВТОГРАФОМ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ДОПОЛНИТ ЭКСПОЗИЦИЮ ЧМ-2018 В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

«Владеем ли мы тем, что будет завтра?»
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27 октября Глава Республики Мордовия Владимир Волков осмотрел экспозицию, посвященную чемпионату мира по футболу в 2018 году, в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени Ивана Воронина. Наряду с этим музею был дарован официальный мяч турнира с автографом Криштиану Роналду.
«Действующая экспозиция, к сожалению, не отражает весь масштаб и значимость этого события для республики, - сделал вывод Владимир Дмитриевич. - Все мы помним дни, когда матчи чемпионата мира по футболу проходили в столице Мордовии. Какая это была радость! Единение тысяч людей разных национальностей и вероисповедования. Какие хороводы дружбы были на улицах Саранска, сколько гостей, историй, красочных мероприятий. Ничто из этого не должно исчезнуть из нашей памяти!»
Владимир Волков поручил Министерству культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия совместно со специалистами музея собрать исчерпывающие материалы по теме мундиаля в Мордовии. «Это должны быть фотографии и видеоматериалы из личных архивов обычных людей и тех, кто организовывал чемпионат в Мордовии, символы и истории ЧМ-2018 - собрать нужно все интересное и значимое!». Принято решение, что экспозиции будет две - в Краеведческом музее имени Воронина и на территории стадиона «Мордовия Арена».
Отметим, что часть экспонатов действующей выставки ранее переданы в музей Главой республики. В их числе - сувениры, которые презентовали послы города-организатора и высокие гости, посетившие Саранск в дни мундиаля, а также, например, личный фан-ID Владимира Волкова. В завершение встречи руководитель региона передал в музей ЧМ-2018 четыре футбольных мяча с автографами игроков всех матчей, состоявшихся в дни мундиаля в Саранске, в том числе - звездного португальца Криштиану Роналду.
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