МОРДОВИЯ ЗАРУЧИЛАСЬ ПОДДЕРЖКОЙ РФС В НАМЕРЕНИИ АКЦЕНТИРОВАННО РАЗВИВАТЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ

22 октября в Москве состоялась встреча первого лица нашей республики с Президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым, ключевой темой которой стало развитие массового и профессионального футбола в республике. Кроме того, стороны обсудили возможности эффективного использования спортивной инфраструктуры, построенной в столице Мордовии к ЧМ-2018, а также вопросы развития детского футбола в регионе.

Владимир Волков рассказал Президенту РФС о принятой в республике Стратегии развития футбола до 2030 года, особо подчеркнув, что акцент в ней сделан на поддержке детского футбола. Как известно, в Саранске действует Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», которому в марте 2019 года решением РФС присвоен статус федерального детского футбольного центра. В ходе встречи достигнута договоренность о подписании в ближайшее время соглашения о взаимодействии между Российским футбольным союзом и Республикой Мордовия.