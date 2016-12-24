ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ КОМАНДУ

«Мордовии» приходится очень непросто. Сплотиться вокруг интересов клуба жизненно необходимо

В минувший уик-энд главная команда республики встречалась с ярославским «Шинником» и прервала затянувшиеся серии без голов и побед. Пушечный выстрел чемпиона Европы среди юношей Данилы Буранова прилетел «за уши» многоопытному Дмитрию Яшину, начинавшему свой футбольный путь в Ульяновске. Меньше чем через десять минут гости смогли отыграться не менее коварным ударом со штрафного. И все это произошло в первом тайме. После перерыва счет не изменился.

К сожалению, попутное поражение «Чайки» от «Факела» привело «Мордовию» к последней строчке в таблице. Подопечные Владимира Бесчастных после унизительных 0:4 от «Шинника» (дома) и 2:7 от «Спартака-2» (на выезде) буквально огорошили всех своих недоброжелателей гостевой победой. Но в целом плотность в турнирных рядах сохраняется. Впереди - без малого целый круг. Каждая из команд, занимающих позиции ниже ведущей «десятки», пока еще не готова в полной мере ощущать безопасность. К тому же не исключено, что даже итоговое место в подвале послужит прямым вылетом. Тот же «Факел» или, к примеру, «Балтика», неоднократно финишируя в зоне вылета, спасались искусственно - по причине того, что у определенных клубов дела складывались еще хуже. Кто-то молниеносно заканчивал, кто-то не желал залезать наверх. И как убеждает сарафанное радио, кто-то и сейчас не горит желанием оставаться в постэлитном дивизионе.

Но, что бы ни происходило, стремиться сохранить прописку в дивизионе с уникальной, но головокружительной географией необходимо. Календарь пресыщен. Перелеты на дальние расстояния далеки и затратны. Однако, при всех минусах, это дело престижа. Тем более для региона, вошедшего в мировую футбольную историю. Сейчас как никогда важно объединиться, важно понимать друг друга, важно не нагнетать и без того непростую обстановку, важно помогать команде посещением трибун.

В минувшую пятницу Марата Мустафина у тренерского штурвала сменил Руслан Мухаметшин. До завершения летне-осенней части сезона один из лучших голеадоров в истории клуба будет исполнять обязанности главного тренера. И сейчас как никогда уместно вспомнить, что именно Марат Федорович принес огромную пользу клубу, причем в те моменты, когда казалось, что все идет к пагубной процедуре банкротства. Однако здоровье людей, полностью посвящающих себя работе (тем более на столь ответственной должности), конечно, небезгранично. Примечательно и вызывает искреннее уважение факт того, что в столь непростой момент и Мустафин, и Мухаметшин всецело желают только одного: в очередной раз сохранить команду, способную, невзирая на все трудности, служить предметом гордости для республики и быть настоящей отдушиной для поклонников футбола.

В ближайший четверг, 31 октября, в конференц-зале саранского Дворца водных видов спорта состоится встреча с болельщиками. О назревшей необходимости проведения данного мероприятия Руслан Наилевич заявил сразу после своего дебютного матча в новом статусе. Организаторы постарались подобрать наиболее удобное для буднего дня вечернее время. Встреча начнется в 19:00. В прямом контакте с торсидой будут находиться и.о. главного тренера, его ассистенты, а также ведущие игроки команды. Состоятся традиционная фотосессия и раздача автографов. Вместе с этим будет проведен розыгрыш призов и сувениров с символикой ФК «Мордовия» и ЧМ-2018. Приходите! Будет очень интересно!

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ШИННИК» Ярославль - 1:1

Голы: 1:0 - Данила Буранов (26), 1:1 - Василий Алейников (34).

ФК «Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Поярков (Навлетов, 37), Юсупов, Климов, Стрелов, Руст. Мухаметшин (к) (Джумаев, 78), Буранов, Хрипков, Федак, Сергеев (Ермаков, 67; Бояркин, 90). И.о. главного тренера - Руслан Мухаметшин.

«Шинник»: Яшин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников (Пухов, 69), Дроздов, Эктов (Самойлов, 69), Кожемякин, Олейников (Визнович, 61; Мацхарашвили, 86), Самодин, Низамутдинов (к). Главный тренер - Александр Побегалов.

Предупреждены: Поярков, 35, Буранов, 65, Джумаев, 87 - Олейников, 2, Мацхарашвили, 89.

Судьи: Панин (Дмитров), Болотенков (Москва), Миневич (Смоленск).

Делегат ФНЛ: Сергей Бондарь (Московская область).

Инспектор: Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону).

27 октября. Саранск. Стадион «Старт». 372 зрителя.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Руслан МУХАМЕТШИН, и.о. главного тренера ФК «Мордовия»:

- Можно я горячего чая сначала глотну, а то горло чуть-чуть просело?! Да и эмоций слишком много… Ребятам хочется сказать огромное спасибо. То, что мы планировали, все реализовалось. Еще бы в концовке Радик Юсупов добрался до мяча после углового, могли бы и три очка взять. А так, учитывая физическое состояние игроков и все проблемы, которые мы испытываем, эту ничью можно считать хоть и небольшим, но все-таки шагом вперед. Одно очко взяли. Значит, с мертвой точки сдвинулись.

- Оцените градус своего волнения в момент тренерского дебюта.

- Не скажу, что это было какое-то особое волнение. Просто боюсь пока свои эмоции как-то проявлять, считаю нужным сдерживаться.

- Не совсем понятно, Марат Федорович покинул свой пост или находится на больничном?

- Я не могу ответить вам на этот вопрос. Но, как я понимаю, Марат Федорович в данный момент находится на лечении. С руководством встречи у нас пока не было. Нас поставили перед фактом. Только два дня назад директор клуба нам это объявил. Команда только приехала из Томска, всего один день был на восстановление, затем предыгровая тренировка и сразу новый матч. Времени на раскачку не было. Планы у нас грандиозные. Мы хотим сохранить команду. Но на данный момент это очень сложно сделать. Сейчас необходимо поработать над физическим состоянием игроков, чтобы в игре со «Спартаком-2» воплотить все задумки и идеи. Я отлично понимаю всю степень ответственности, которая на меня возложена. Большое спасибо Главе Мордовии и президенту клуба за такое доверие. А вообще нам очень хотелось бы организовать встречу с болельщиками, у которых наверняка накопилось много вопросов. И с руководством, и с торсидой хотелось бы встретиться в ближайшие дни и как следует пообщаться.

- Как формировался состав на этот матч?

- Вы сами видите, что запасные у нас в дефиците. Джумаев, например, только два дня назад начал тренироваться в общей группе после травмы, а мы уже вынуждены были его на 15 минут выпустить. Саша, правда, четвертую желтую заработал, так что нам опять придется кем-то прикрывать его позицию. Из тех, кто в строю, очень много молодежи. Но они, на самом деле, красавцы. Просто «умирали» на поле. Равнодушных точно не было. Все стелились, пластались. Естественно, в постоянный прессинг мы идти пока еще не можем. Ребята физически не готовы к этому. Но каждый старался играть на сильных своих качествах. Прежде всего, в обороне «на ноль» хотели сыграть. Немного не получилось. Голевые моменты, признаться, можно по пальцам пересчитать. Но из двух, что все-таки были, один мы реализовали.

- Планируете ли вы кардинальные менять стиль игры «Мордовии»?

- На данном этапе важно встретиться с Главой Мордовии и с президентом клуба, чтобы понять, куда мы дальше движемся. Если в одну сторону, то подход один, если в другую - другой. Работать надо совершенно по-другому… В целом могу сказать, что наши травмированные футболисты потихоньку начинают выздоравливать. В ближайшей игре в Москве мы вряд ли кого-то из них сможем использовать. А вот в домашней игре с «Торпедо», возможно, два-три человека в состав подтянем. В тренерском штабе менять ничего не собираемся. Меня полностью устраивает и Ярослав Мочалов, и Дмитрий Пятибратов. Мы все друг другу доверяем. Есть и такой факт, что 3-4 месяца назад я еще действующим футболистом числился. Поэтому поддержка опытных специалистов как минимум лишней не будет. Но это не самое важное. Важно всем объединиться вокруг главной цели - сохранить команду. Если будем идти к этому совместными усилиями, все обязательно получится.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер «Шинника»:

- Мы понимаем, что отнюдь не случайно в «Мордовии» пошли на такие перемены. Пять поражений подряд всегда мотивируют команду на то, чтобы исправить положение. При этом подчеркну, что я с большим уважением отношусь к Марату Мустафину. Но, видимо, ожидался какой-то эмоциональный всплеск… Конкретно по игре было заметно, что хозяева очень насытили оборону. Но в любом случае нам необходимо было ее вскрывать. Старались это сделать, но толком ничего не вышло. И это, скажем откровенно, не самое сильное качество «Шинника». Но посмотрите момент с вне игры. Когда мы забивали второй гол. Мы прокрутили по горячим следам видеозапись со своей камеры. На наш взгляд, флажок был поднят незаслуженно. Я не говорю, что у нас отняли победу. Просто у Самодина, когда выполнялась передача, офсайда не было… К сожалению, большего числа моментов мы не создали. Свободных зон практически не было. Поэтому надо было активнее использовать фланги, дальние удары и стандартные положения.



ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 20-го тура. 27 октября: «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» - 3:0 (Камилов, 9, Зайцев, 50, Базелюк, 85), «Луч» - «Краснодар-2» - 1:1 (Кротов, 78 - Ивашин, 61), «Енисей» - «Чертаново» - 0:2 (Витюгов, 18, Редькович, 45), «Текстильщик» - «Ротор» - 0:1 (Саная, 15), ФК «Мордовия» - «Шинник» - 1:1 (Буранов, 26 - Алейников, 34), ФК «Нижний Новгород» - «Нефтехимик» - 0:1 (Петров, 85), «Авангард» - ФК «Химки» - 0:3 (Барков, 40, Нетфуллин, 75, Гоцук, 79-авт.), «Чайка» - «Факел» - 0:1 (Петрусев, 41), «Балтика» - «Торпедо» - 1:1 (Маркин, 57-пен. - Божин, 51), ФК «Армавир» - «Томь» - 1:1 (Рзаев, 88 - Казанков, 20).



БОМБАРДИРЫ: 12 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), 10 (1 пен.) - Александр Руденко («Спартак-2»), 9 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 9 (3 пен.) - Михаил Маркин («Балтика»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), 8 - Амур Калмыков (ФК «Армавир»), Мераби Уридия («Нефтехимик»), Владислав Сарвели («Чертаново»), 8 (1 пен.) - Герман Онугха («Краснодар-2»).

СМОТРИМ В КАЛЕНДАРЬ

21-й тур. 3 ноября (воскресенье): «Томь» - «Луч» (12:00), «Спартак-2» - ФК «Мордовия» (14:00, стадион «Спартак» при «Академии футбола имени Федора Черенкова» в Сокольниках), «Краснодар-2» - «Авангард» (14:00), «Шинник» - ФК «Нижний Новгород» (14:00), «Нефтехимик» - ФК «Армавир» (14:00), «Чертаново» - «Факел» (15:00), «Ротор» - «Енисей» (15:00), «Чайка» - «Балтика» (16:00), ФК «Химки» - «Текстильщик» (17:00), «Торпедо» - «СКА-Хабаровск» (19:30).

22-й тур. 9 ноября (суббота): «Балтика» - «Факел», «СКА-Хабаровск» - «Чайка», ФК «Мордовия» - «Торпедо», ФК «Нижний Новгород» - «Спартак-2», ФК «Армавир» - «Шинник», «Луч» - «Нефтехимик», «Авангард» - «Томь», «Текстильщик» - «Краснодар-2», «Енисей» - ФК «Химки», «Ротор» - «Чертаново».