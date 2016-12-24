«Евгения»: истории и откровения

Простые истории о людях, которые живут рядом с нами в родном городе или в соседнем селе. Казалось бы, что здесь может быть интересного? Но, погружаясь в них, понимаешь, какие могут кипеть страсти в душе человека, удивляешься, например, как запросто он рассказывает о своем поступке (и вовсе не считая себя героем!), на что он способен ради любви и детей, как предан своей работе, как каждый день без истерик и показухи преодолевает себя.

Именно на таких вечных сюжетах построена настоящая литература, и именно они всегда интересовали и классиков, и современных авторов. И о таких жизненных историях рассказывает журналист Евгения Кострица на канале «Народное телевидение Мордовии» (НТМ). Герои ее авторской программы «Евгения» - рабочие производств, актеры мордовских театров, врачи и их пациенты, педагоги, сельские труженики - простые, вполне обычные люди, но большие профессионалы своего дела. У каждого из них своя жизнь и своя история, которой они согласились поделиться со зрителями.

- Идея этой программы зрела у меня давно. Сначала сомневалась, согласятся ли люди откровенно говорить о себе: о своих истинных чувствах, о своих мотивах, вспоминать когда-то пережитое. Но первая же моя героиня сильно удивила, - рассказывает автор и ведущая передачи Евгения Кострица. - Жительница Атюрьевского района Ольга Стяпина тогда только узнала, что Президент России подписал указ о награждении ее медалью «За спасение погибавших». Она пятнадцать лет назад вытащила из пруда двух тонущих девочек. Спасла их, отжала платье, села на велосипед и поехала домой. И при съемке очень стеснялась и не понимала, почему к ней такое внимание. Но подумайте, многие ли вот так бросятся в воду или зайдут в горящий дом, не задумываясь, просто потому, что кому-то нужна помощь. Мне кажется, что нет.

Программу «Евгения» можно назвать долгожителем НТМ. Она выходит второй год, и не так давно в эфире был ее 26-й выпуск. Большинство сделанного готовится фактически в соавторстве с инженером монтажа Даниилом Тюриным. «Мне всегда интересно, о ком же будет следующий выпуск? - говорит он. - Все герои программы очень разные. И не только по своей профессиональной деятельности, они разные по характеру, по мироощущению, по багажу жизненного опыта. Больше всего мне запомнилась мама пятерых детей. Когда узнал, о ком буду монтировать выпуск, я представлял себе эдакую замученную бытом и повседневными хлопотами женщину. А на экране увидел полного жизненных сил, энергии, очень счастливого в своем материнстве человека!.. Эта программа, кстати, набрала рекордное число просмотров и «лайков» в группе НТМ в ВК и на официальном сайте нашего канала».

- Видимо, передача в свое время родилась под счастливой звездой! Ведь как-то так получается, что герои программы находятся сами собой, - продолжает Евгения Кострица. - В ходе работы над каждым из выпусков я знакомлюсь с замечательными людьми! Бывает, что друзья или коллеги рассказывают о ком-то, договариваемся о встрече, и во время разговора вижу, что об этом человеке должна быть отдельная передача! Или, готовя сюжет для других наших телепроектов, прямо по ходу съемок понимаю, что говорю с просто уникальным человеком и о нем я просто обязана рассказать в своей программе.

И даже, казалось бы, хорошо знакомые люди, с которыми давно и часто общаюсь в своей журналистской практике, в программе «Евгения» раскрываются по-новому. Так я узнала совсем другую Людмилу Нарбекову. Не директора музея, а художника! Она и дома ведет очень творческую жизнь. Я никогда не думала, например, что заваренный иван-чай - это так вкусно! Людмила Николаевна угощала нас с оператором этим чаем во время записи разговора.

Директор сороковой школы Сергей Баранов оказался именно таким педагогом, каким, на мой взгляд, и должен быть настоящий Учитель. Он не просто с уважением относится к своим ученикам и говорит с ними на равных. Он их чувствует. Каждого!.. Герой первой Чеченской войны, он может многое им рассказать. Его фраза - «Именно там понимаешь, что ценнее человеческой жизни нет ничего» - меня поразила своей искренней простотой. Ведь в своей повседневности мы, как правило, об этом не задумываемся.

Но, пожалуй, самое яркое впечатление от героев передачи у меня оставила обыкновенная саранская девушка - Лена Тумайкина, - признается Евгения Кострица. - И это снова о том, что ценнее человеческой жизни нет ничего. Она с родителями попала в аварию. Из всей семьи в живых осталась одна, сама чуть не погибла, ее сначала сочли мертвой. Лена практически полностью парализована. Несмотря на то что у нее практически не работают руки, она окончила школу и дистанционно учится в университете! Не позволяет себе предаваться унынию, каждый день борется за свою жизнь и делает огромные успехи…

О каждом своем герое я могу рассказывать долго. Я им благодарна, что они впустили меня вместе со зрителями в свою жизнь, и стараюсь быть очень деликатной. Никогда не представлю широкой публике то, о чем они говорят только мне и не хотят, чтобы это было в эфире!..

Автор программы телеканала НТМ «Евгения» уверена, что про каждого жителя Мордовии можно рассказать удивительную историю. «Ее надо просто суметь увидеть», - убеждена Евгения Кострица. Что ж, как знать, может быть, следующий выпуск этой искренней передачи будет именно о вас?..

Программа «Евгения» выходит в эфир канала НТМ каждое воскресенье в 18:00