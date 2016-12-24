Дмитрий Певцов: «Я счастливый человек: время летит незаметно!»

Для Дмитрия Певцова этот год - особенно юбилейный: народный артист России отмечает 35-летие творческой актерской деятельности и 20 лет - певческой. А другая важная дата - 25-летие брака с Ольгой Дроздовой, которая совсем недавно стала Ольгой Певцовой, официально взяв фамилию мужа, что в актерской среде случается довольно редко.

Сам Дмитрий ведет отсчет своей творческой деятельности с момента окончания ГИТИСа - именно тогда вчерашнего студента взяли в труппу знаменитого Театра на Таганке. А через несколько лет артист перешел в «Ленком», где и служит по сей день.

Дмитрий Певцов всегда избирательно относился к тому, что рассказывать журналистам. Но все же нам удалось затронуть самые интересные темы в биографии артиста.

С песней по стране

- Дмитрий, как планируете отмечать столь важную дату?

- Юбилейными концертами в Кремле. Планирую выступить с программой «Музыкальные шедевры советского кино», где будут звучать песни из самых культовых фильмов прошлого века - «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Девчата», «Ирония судьбы», «17 мгновений весны», «Асса», «Белое солнце пустыни» и многих других. У меня в этом году получается еще и 20 лет моей сольной карьеры. Много лет назад жена сказала: «Иди, пой!» У меня был творческий кризис: я понимал, что многие поют, и надо было сделать то, что никто не делал. Именно она мне предложила идею такого музыкального спектакля - чтобы поговорить с людьми через себя, свою жизнь и судьбу…

- Юбилейные концерты будут только в Москве?

- Я думаю, что мы поедем с гастролями и по регионам - у нас в планах немало российских городов, мы вообще много ездим по стране, повезем и эту программу.

- Что для вас все эти цифры значат?

- Что касается цифр, то я их не чувствую. Я счастливый человек: время летит незаметно! Так что я даже не понимаю, сколько лет прошло: 20, или 30, или всего пять...

- Раньше вы с Ольгой говорили о себе - «поющие дрозды». Теперь супруга поменяла фамилию - и...?

- …и теперь мы - поющие певцы! (Смеется.)

Кино и любимцы

- В вашей фильмографии - очень много кинолент, но хочу в первую очередь спросить про «Бандитский Петербург». Знаковый фильм получился…

- Что касается нашей части с Ольгой Борисовной - «Адвокат», то она снималась не на потребу. Когда Бортко нас вызвал на пробы, то сказал: «Ребята, я хочу снять фильм о любви». Он так и сделал. И наши серии, кстати, отличаются от других в «Бандитском Петербурге»…

- У вас, наверное, есть любимые фильмы - не обязательно с вашим участием, а просто посмотреть для настроения, для души?

- «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Анатольевича Захарова, «Старший сын» Виталия Вячеславовича Мельникова. Такие замечательные актеры там играли! Может быть, я и пошел в эту профессию, потому что был влюблен в этих людей. Это большое отличие советского кино от того, которое есть сейчас. Тогда было огромное количество популярных артистов, их карточки продавались в киосках, но было несколько человек - народных любимцев. Мне кажется, сейчас таких любимцев - чтобы любили безоговорочно - гораздо меньше... Наша профессия девальвировала. Сейчас другие приоритеты: успех, деньги, яхты... А тогда артисты с публикой общались на другом, на тонком уровне... Они отдавали сердце, душу, отдавали свою любовь… Это было не зарабатывание денег - хотя они тоже работали не бесплатно... Я помню, какие толпы ждали после спектакля Александра Абдулова, Николая Караченцова…

Отцы-режиссеры

- Марк Захаров однажды о вас сказал, что лучше всего Дмитрия Певцова он понял в фильмах и спектаклях, которые ставил и снимал режиссер Глеб Панфилов.

- Глеб Анатольевич всегда делал мне огромные подарки в кино - «Мать», «В круге первом»… Когда мы делали с Панфиловым спектакль «Аквитанская львица», то много с ним разговаривали. Это была «роль на вырост» - я тогда к ней не совсем был готов. Сейчас я играю этот спектакль уже десять лет - и понимаю, что это одна из самых сложных ролей и самая любимая. Глеб Анатольевич до сих пор приходит на каждый спектакль и делает какое-то замечание или дает рекомендации. Он вкладывает в свои слова что-то такое, на что реагируют не мои мозги, а мой актерский организм. Глеба Панфилова я называю шаманом. Я очень и ему, и судьбе благодарен за то, что мы встретились. «В круге первом» тоже был подарок, большая удача. Мы с Ольгой сыграли там супругов. Ольга Дроздова - абсолютный хулиган, при этом четкий организатор, и у нее режиссерские мозги. Глеб Анатольевич - как мудрый и талантливый человек - все Ольгины предложения обдумал, принял - и они вошли в фильм. Александр Солженицын утвердил все изменения в ее персонаже.

Глеб Панфилов для меня - крестный отец в кино.

- Марк Захаров тоже для вас значимый человек…

- Марк Анатольевич меня тоже хорошо понимал и душевно ко мне относился. Раза два за все годы, что я проработал в «Ленкоме», он называл меня «Дима». А это - особая нежность. Он весь театр называл по имени и отчеству - не только артистов. Когда не стало Марка Анатольевича - не стало моего отца... Я всегда называю его «Учитель» с большой буквы. Помимо того, что он мне давал играть - он часто вызывал меня к себе в кабинет и говорил о том, кто я, Дима Певцов, такой. И кем чтобы я стал как театральный деятель, какие есть пути моего развития. Он говорил со мной как отец. Я буду помнить это всегда...

Расставание с экстримом

- Вы сын заслуженного тренера СССР по современному пятиборью Анатолия Певцова. Ваш папа рассказывал, что вы в детстве занимались всеми видами пятиборья…

- Там не совсем пятиборье получается - я не занимался фехтованием тогда. Мое фехтование только сценическое было, уже значительно позже. Хотя действительно я на лошади с четырех лет скакал, папа меня научил плавать и бегать. И стрелял я из разного вида оружия.

- Теперь вас больше привлекает мотоспорт?

- Это уже немного устаревшая информация. Марка Анатольевича пугал мой мотоцикл. И он мне рассказывал, что переживал за меня - например, когда я ехал после своего дня рождения из театра, а у меня в одной руке было четыре торта, а другой я рулил. Я мотоцикл продал этим летом - сделал это потому, что последние два года ездил и понимал, что это мне не приносит уже никакого удовольствия. Я купил свое первое мотосредство 20 лет назад, чтобы быстро добраться из точки А в точку Б. Это было единственное желание. Никаких инцидентов на дорогах у меня не было. Если у тебя есть голова и ты едешь с молитвой, то все будет хорошо.

Говорить с людьми…

- Как относитесь к театральным и кинопремиям?

- Любое соревнование в искусстве - полная ерунда, уж извините. Я и к «Оскару», и к нашим премиям отношусь скептически. Ну как можно сказать, кто талантливее: Де Ниро или Янковский? Кто круче? По мне - то Янковский. Но все равно - это не спорт, где считают килограммы, секунды, метры или количество ударов по голове, как в боксе. Поэтому мне гораздо больше нравятся успехи нашей армии и спортсменов. Это меня больше волнует. А соревнования в искусстве меня вообще не интересуют...

- В своей профессии за эти годы не разочаровались? Вы ведь вот говорите, что она девальвировала…

- Профессия актерская провоцирует тебя на эгоцентризм, на постоянное внимание людей, где бы ты ни находился, ощущение себя центром мира. Я в этом смысле к этой профессии очень настороженно отношусь. Несколько лет назад я пришел в храм Божий, потому что пропали все смыслы моего существования - в результате трагедии, которая произошла в семье (у Дмитрия трагически погиб старший сын Даниил - прим. авт.). Но только потому, что я пришел в храм, я и сижу здесь - я выжил, не спился, не спрыгнул с моста, не улетел на Бали…

- У вас есть какое-то творческое кредо или актерское правило?

- Я не могу назвать свое кредо, потому что самая большая моя проблема - это я сам. Мне бы со своими грехами разобраться.

- Я знаю, что к выбору ролей относитесь очень придирчиво…

- По поводу выбора ролей и проектов, в которых я участвую, - без всякого кокетства говорю об этом: мне уже много лет не интересно, что и как я сыграю как артист, чего я достигну в профессии, - вот честно вам говорю! Мне гораздо важнее то, что я своей профессией несу в данном конкретном случае зрителям. Иногда я соглашаюсь на какую-то роль, пусть даже она неброская, но история, которую я через нее рассказываю, говорит о вере, надежде, любви, терпении… Вот об этом я готов постоянно говорить с людьми. Если этот материал есть в роли, то я ее и выберу...