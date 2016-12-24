Back in the USSR*

25 октября в большом выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Эрьзи открыла свои двери выставка «Возвращаясь в СССР. Реликты и образы советской эпохи». Гости вернисажа совершили настоящее путешествие во времени: исторический период 60-70-80-х годов был представлен на 50 живописных полотнах классиков социалистического реализма, таких как Владимир Илюхин, Виктор Беднов, Виктор Петряшов. Кроме того, образ эпохи дополнили различные предметы быта и интерьера: спортивный инвентарь и детские игрушки, аудиоаппаратура и легендарные швейные машинки «Зингер», собрание сочинений Ленина и женские платья.

- Цель нашей выставки - показать жизнь простого советского человека. Это было очень хорошее, благоприятное время, люди старшего поколения вспоминают с ностальгией эти годы, которые были для них годами детства и юности, - сказал куратор и идейный вдохновитель выставки, кандидат искусствоведения Виктор Махаев. - Почти все, что нас окружает, было сделано именно тогда. Тогда был построен наш город: заводы и фабрики, учебные заведения и даже наш музей были созданы именно тогда. Мы в долгу у этого времени и этих людей. В экспозиции мы постарались проиллюстрировать живописными произведениями и предметным рядом жизнь в разных измерениях: это труд и отдых, дети и юношество. Молодое поколение, может, что-то воспримет с усмешкой. Времена меняются, жизнь ускоряется и усложняется, появляется новое искусство, и что-то старое должно отмереть. Но все же молодежь удивится, насколько добротные были вещи, швейные машинки, аудиоаппаратура, которая до сих пор работает. А для старшего поколения наша выставка - это ностальгия, в которую можно погрузиться.

Открытие выставки было необычным, зрители сами стали его участниками. Они передавали друг другу микрофон и рассказывали истории о том времени - истории своей жизни. Заслуженный художник Мордовии Валентина Козлова и краевед Валентин Крайнов поведали, как художники, полотна которых украсили стены выставочного зала, создавали свои произведения, а бывшие музейные работники рассказывали о том, как проходили вернисажи в те годы.

Стоит отметить, что предметы быта были собраны силами работников и волонтеров музея, которые откликнулись на призыв принести интересные вещи, связанные с их жизнью в советское время. Пенсионеры, историки, бывшие партийные работники с энтузиазмом поделились бытовыми вещами, которыми, возможно, до сих пор пользуются, или те просто служат знаком времени для них.

- До последней минуты звонили волонтеры и предлагали иногда совершенно неожиданные экспонаты, - говорит Виктор Махаев. - Буквально перед открытием выставки меня спросили, не нужен ли нам осциллограф. Я ответил, что у нас есть портрет инженера на фоне осциллографа. Коллекция получилась настолько большой, что в выставочном зале не хватит места, чтобы всю ее показать.

Многим посетителям вернисажа портрет эпохи был знаком только по советским фильмам и рассказам родителей, но однозначно можно сказать, что улыбающиеся лица с портретов рабочих и ученых, взрослых и детей и предметы их небогатого, но уютного интерьера создают доверительную, трогательную и теплую атмосферу. Все экспонаты хранят воспоминания о людях, которые жили и трудились в то время и относятся к нему с теплотой.

* Обратно в СССР (перевод с английского)