Открыть Мордовию призвал представителей диаспоры Глава РМ

В течение трех дней - с 23 по 25 октября - в республике проходил VII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, в работе которого приняли участие свыше 780 делегатов, наблюдателей и гостей из 33 российских субъектов. Речь шла о роли и месте представителей мордовского этноса в едином культурном коде многонациональной страны. Среди актуальных тем - сохранение и развитие родных языков, традиций, обычаев, укрепление семейных ценностей, улучшение демографической ситуации, изучение и пропаганда богатейшего культурно-исторического наследия.

Приветствуя собравшихся в Саранске представителей одного из самых многочисленных народов финно-угорской языковой группы, Глава Мордовии Владимир Волков поблагодарил их за верность историческим истокам и национальным традициям. «Знаю, что вы внимательно следите за происходящими в Мордовии событиями, живо интересуетесь ее успехами, разделяете наши радости, надежды, огорчения и победы. Ведь именно здесь находится вся основная базовая инфраструктура, сосредоточены кадровые ресурсы. И именно отсюда вы получаете поддержку всех добрых инициатив».

По словам Владимира Волкова, за последние годы в республике и ее столице произошло множество позитивных перемен - появились новые жилые кварталы, спортивные, социальные и культурно-развлекательные объекты, гостиницы ведущих мировых брендов, автомобильные дороги и транспортные развязки. За пять лет, прошедших с момента проведения VI съезда, объемы ВРП и промышленного производства в регионе выросли почти на четверть. Реализовано свыше сотни крупных инвестпроектов, позволивших создать десятки тысяч рабочих мест. Мордовия стала центром отечественной фармацевтики, волоконной оптики и оптоэлектроники, укрепила свои позиции в сферах вагоностроения, силовой электроники, солнечной энергетики и стройиндустрии. Отменные темпы также демонстрируют сельское хозяйство и переработка. Производство мяса, к примеру, выросло в 2,5 раза, овощей - в два, сыров - в 1,5 раза, молока - на 20 процентов. Шестой год подряд, несмотря на все природные капризы, сбор зерна не падает ниже миллиона тонн.

И все это - вовсе не «развитие ради развития». Гораздо важнее, что люди получают возможность жить и трудиться на родной земле, успешно осуществлять собственные мечты и планы. К слову, уроженцы республики сегодня все чаще возвращаются в отчие края. Постоянно увеличивается количество выпускников школ, желающих продолжить обучение в мордовских вузах. Только за пять минувших лет сюда зачислено свыше 4,5 тысячи представителей диаспоры, в том числе около тысячи из 48 регионов страны - в текущем году.

Тем самым, по мнению Владимира Волкова, формируются условия для решения самых насущных проблем, связанных со стимулированием рождаемости или восполнением дефицита национальных кадров. Так, первостепенное внимание на прошлых съездах уделялось теме сохранения народных традиций и изучения родного языка. В Мордовии регулярно проводятся национальные праздники, издаются учебники и методические пособия, развивается сеть учебных заведений с углубленным изучением мокшанского и эрзянского языков. В форме кружковой деятельности преподавание идет в 116 дошкольных учреждениях, по программе «Мы живем в Мордовии» - во всех без исключения детских садах. В 73 школах дети учат родные языки с 1 по 11 класс (добровольно, разумеется, по заявлению родителей), в 218 - мордовский язык преподается уже как государственный. Помимо того, в учебный процесс включена дополнительная дисциплина - «История и культура мордовского края».

Теперь же к работам должна присоединиться диаспора. Важным шагом на этом пути станет масштабный проект «Открой Мордовию», нацеленный на регионы с компактным проживанием мордвы. Смысл его в том, чтобы каждый эрзянин или мокшанин побывал на исторической родине, познакомился с творчеством Степана Эрьзи, Федота Сычкова, оценил красоту местной природы, памятников истории и архитектуры.

«Если у вас есть люди, которые хотят вплотную заняться подготовкой кадров, преподавать мордовские языки, мы готовы поддержать их, оформив целевое направление и оплатив обучение в наших вузах», - заявил Глава Мордовии. В то же время он предостерег иных поборников «языкового возрождения» от чересчур поспешных и непродуманных действий. - «Попытки решить проблему вчерашними методами - скажем, путем открытия специализированных гимназий - со стороны выглядят неестественными и наигранными. Если мы действительно хотим, чтобы наши дети были конкурентоспособными в современном мире, нужно дать им качественное и разноплановое образование. В идеале они должны в совершенстве владеть не одним, а сразу несколькими языками, знать историю, культуру, традиции не только своего, но и других народов».

Не меньший, а, вероятно, больший вред процессам формирования общероссийской гражданской идентичности наносит и искусственно культивированное этническое размежевание. Отдельные лидеры таких движений то ратуют за создание «независимого Поволжского государства», то почем зря клеймят усилия, направленные на совершенствование деятельности общественных формирований и прочих институтов гражданского общества. «Необходимо отличать настоящую заботу о сохранении национального многообразия от оголтелого национализма, - предупредил региональный руководитель. - Да и от кого, хочется спросить, эти персонажи собираются нас защищать?! Мы и сами сумеем постоять за себя!»

Взять хотя бы недавние сообщения о мнимой угрозе закрытия национальных изданий в Мордовии. «Сбой с финансированием некоторых журналов произошел по чисто техническим причинам, сопряженным с формированием бюджета, - уточнил Владимир Волков. - Я ни в коей мере не оправдываю чиновников, которые уже понесли заслуженные наказания, но и не понимаю, чем вызваны совершенно абсурдные обвинения в смене наших приоритетов. Ведь только в нынешнем году на поддержку СМИ и литературы на национальных языках выделено свыше 45 млн рублей (и 257 миллионов - за минувшие пять лет). Тем более нужно учитывать, что и периодические издания, и книги востребованы читателями. Потому со всей ответственностью могу заявить, что они и впредь будут выходить в свет».

Глава с удовлетворением констатировал, что за время, прошедшее с VI съезда, к общественной организации мордовского народа присоединились национально-культурные объединения и землячества Саратовской, Рязанской, Кемеровской, Челябинской и Новосибирской областей, Севастополя, Крыма и даже Якутии. «Вместе мы сможем активизировать работы по сохранению и приумножению народных традиций, языкового и культурного многообразия, укреплению дружбы и межэтнического согласия, - подчеркнул он. - Россия - многонациональное государство, объединяемое единым цивилизационным кодом. Именно эта особенность всегда позволяла нам успешно противостоять угрозам извне, защищать суверенитет и целостность страны».

Добавим, что в рамках съезда прошли многочисленные «круглые столы», мастер-классы, художественные, архивные и книжные выставки. За сохранение и развитие национальной культуры региональным орденом Славы III степени награжден председатель организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, заместитель директора НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ Юрий Мишанин, звание народного художника республики присвоено Анатолию Баргову. Еще несколько человек награждены медалями «За заслуги перед РМ».

Прозвучавшие на пленарном заседании замечания и предложения впоследствии нашли свое отражение в итоговых документах съезда. Делегаты, в частности, высказались за продолжение конструктивного диалога с органами государственной власти и местного самоуправления, проведение обучающих видеосеминаров по истории мордовского костюма и вышиванию. Также было решено обновить исполком Межрегиональной организации. Его председателем вновь избран Александр Лузгин.

Андрей КРИВОВ