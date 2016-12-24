Субботник в Полянках

Сотрудники Администрации Саранска провели уборку на территории родника

В Саранске проведение субботников силами сотрудников Администрации городского округа Саранск стало доброй традицией. Муниципальные служащие во главе с мэром Саранска Петром Тултаевым каждую весну приводят город в порядок после зимы, убирая не только центральные улицы, но и территории в микрорайонах города. Порядок по необходимости наводится и на других общественно важных участках. Например, на территории действующего Экопарка на Моховой, в лесопарковой зоне Пролетарского района или на водоемах в черте Саранска. По мнению Главы Саранска, в период массовой уборки города коммунальным предприятиям в этой работе нужно помогать. К тому же каждый должен внести свой вклад в его чистоту и опрятный внешний вид.

Зачастую места для проведения субботников подсказывают и горожане. Так произошло и на минувшей неделе. Неделю назад Петр Тултаев встречался с жителями деревни Полянки. Одна из местных жительниц пожаловалась на то, что территория, прилегающая к местному роднику, несколько запущена, и попросила закрепить предприятие, которое бы регулярно выполняло уборку территории.

Мэр Саранска дал соответствующее поручение и на оперативном совещании велел организовать там субботник: «За этой территорией для уборки закреплено муниципальное предприятие, и работу оно должно выполнять на совесть. В качестве помощи мужская половина сотрудников Администрации города должна собраться и убрать скопившийся там мусор. Весной эту территорию нужно обустроить. Если кто-то захочет оказать посильную помощь - будем только благодарны», - сказал мэр Саранска.

Получив такое поручение, в минувшую субботу сотрудники Администрации Саранска, вооружившись мешками, ножовками, граблями, приступили к работам. За несколько часов они провели действительно масштабную уборку. Был не только убран скопившийся за долгое время мусор, но и спилен бурьян, сухие ветви кустарников и деревьев, соседствующих с территорией родника. К муниципальным служащим примкнули и немногочисленные жители Полянок. Поработали на славу и общими усилиями привели в порядок такое востребованное и любимое не только местными жителями, но и многими горожанами место. Собранный мусор муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» незамедлительно вывозило с территории населенного пункта.

Что касается территорий остальных родников, располагающихся в черте городского округа, то Петр Тултаев поручил составить их реестр и на весенний период запланировать проведение субботников в местах их размещения.

Днем ранее, в пятницу, по просьбам местных жителей субботник прошел и на улице Мордовской Саранска. Работы здесь провели сотрудники администраций Октябрьского и Ленинского районов. С территории, прилегающей к частному сектору и стене бывшей военной базы, было вывезено несколько грузовиков мусора и спиленных веток деревьев и кустарников.

По сложившемуся стереотипу лучшее время для субботников - это весна, но сделать чище и комфортнее родной город можно в любое время года. Главное, чтобы это было от души.



