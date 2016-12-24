«Золотой поцелуй» модернистов

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С 23 октября по 13 декабря в музее народной культуры работает выставка «Густав Климт. Золотой поцелуй». В экспозицию включены репродукции четырех знаменитых художников-модернистов: Густава Климта, Альфонса Мухи, Анри де Тулуз-Лотрека, Эгона Шиле.
В центре экспозиции - самая известная картина австрийского живописца и основоположника модерна Густава Климта «Поцелуй». Рядом расположились «Юдифь и голова Олоферна» и первый портрет Адели Блох-Бауэр, выполненные в той же экстравагантно-декоративной манере и золотой палитре.
Театрального художника, автора афиш и этикеток Альфонса Муху представляют его знаменитые портреты красавиц из серии картин «Времена дня».
Плакаты мастера ар-нуво - французского модерна Анри де Тулуз-Лотрека представлены во всем их многообразии. Самые узнаваемые из них «Мулен Руж» и «Японский диван» - рекламный плакат для кафе с одноименным названием.
Эгон Шиле - один из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма. Его «Портрет Валли Нойциль», «Сидящую женщину с согнутым коленом» и многие другие работы также смогут осмотреть посетители данной выставки.
70 цифровых репродукций выполнены на натуральном холсте в технике «жикле», которая позволяет в полной мере передать фактуру мазка и все нюансы цвета и светотени. Все постеры снабжены описанием сюжетов и историей создания каждой картины.
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