Мордовский зэк получил срок за финансирование террористов

В то время как весь мир обсуждает информацию об уничтожении главного террориста планеты, местный заключенный получил срок за финансирование запрещенной организации.

О противоправной деятельности жителя Дагестана сообщает Следственный комитет Мордовии. Согласно их данным, 42-летний осужденный за незаконный оборот поддельных денег недавно был признан виновным в финансировании терроризма. С октября 2014-го по январь 2015-го мужчина находился в Москве и переводами через банковские карты отправил своему знакомому за границей 562 тысячи рублей. Эти деньги предназначались для содействия террористической деятельности запрещенной в России и других странах организации «Исламское государство». Счет, куда были переведены деньги, мужчине сообщил знакомый, объявленный в розыск.

Выявить это удалось сотрудникам региональных УФСБ и УФСИН. На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), а собранных следственными органами СК РФ по РМ доказательств суду хватило для того, чтобы признать мужчину виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако в колонии он проведет гораздо больше времени - он еще не отбыл часть наказания по предыдущему приговору. Таким образом, виновному назначено наказание в виде 15 лет неволи.

Напомним, на минувшей неделе американские СМИ сообщили об уничтожении лидера террористической группировки «ИГИЛ» Абу Бакр аль-Багдади. Выследить главаря смогли в одной из сирийских деревень благодаря информации от ближайшего помощника Багдади. В ходе операции 8 вертолетов и два беспилотника американцев в течение полутора часов наносили удары. В итоге были убиты 9 человек, в том числе ребенок и три женщины. Вероятнее всего, это жены террориста.

Ибрахим Аввад Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи (настоящее имя Багдади) родился в 1971 году. В ряды террористов вступил в 2005 году, а в 2014-м возглавил запрещенную группировку «ИГИЛ» и провозгласил создание исламского «халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор в средствах массовой информации не раз говорилось о ликвидации аль-Багдади, но подтверждения слухам не было. Сейчас же президент США Дональд Трамп в специальном обращении заявил, что Абу Бакр аль-Багдади действительно был убит силами специального назначения Соединенных Штатов.

Примечательна история жизни аль-Багдади. Сначала он служил в вооруженных силах Ирака, затем попал в плен к американцам. Вырваться из плена ему помогли террористы ИГ, которых впоследствии он и возглавил.