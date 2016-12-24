В ДТП с BMW Х5 погибли женщина и ее 14-летний сын

Жуткое ДТП произошло 27 октября на 25-м километре автодороги «Комсомольский - Атяшево - Ардатов». Около трех часов дня по трассе двигался внедорожник BMW Х5, за рулем которого находился 22-летний житель Саранска Влад Пышков (на фото).

На скорости около 100 км/ч он решил обогнать колонну идущего впереди транспорта, однако, выехав на встречную полосу, столкнулся с «Рено Сандеро», ехавшим во встречном направлении. В результате столкновения погибли два пассажира французской легковушки. Это 44-летняя Татьяна Живаева и ее 14-летний сын. Известно, что автомобилем управлял глава семейства Живаевых. Семья возвращалась в районный центр Атяшево из Саранска, в городе они навестили старшую дочь. После оказания первой помощи мужчина все спрашивал, живы ли его близкие, позже ему сообщили о трагедии - жена и сын погибли на месте. Пострадавший был госпитализирован.

Жертв этой страшной аварии могло быть и больше, к счастью, две пассажирки кроссовера - девушки 18 и 19 лет - отделались различными травмами, они также были доставлены в больницу.

На предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Известно, что права на вождение Влад Пышков получил еще в 2015 году. До трагедии он успешно справлялся с управлением другими авто - у молодого человека уже были машины «попроще». А вот новенькой иномаркой он обзавелся всего полгода назад. Проживает Влад вместе с родителями в Саранске, числится безработным. В Атяшевский район парень приезжал навестить бабушку. В тот день он как раз возвращался из райцентра…



