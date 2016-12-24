Менеджер исполнил с финансами «уголовные романсы»

1 год в колонии общего режима за махинации на четверть миллиона. Такой приговор выслушал в Саранске 38-летний Валерий Царьков. Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Валерий Царьков трудился менеджером в финансовой организации «Домашние деньги». В ходе своей трудовой деятельности он решил провернуть нехитрую комбинацию. Через знакомого мужчина находил клиентов, на которых можно было оформить кредиты, которые те возвращать не станут. Свой замысел он объяснял желанием увеличить служебные показатели. По данным следствия, махинациями Царьков занимался с декабря 2016 года по март 2017-го. Чтобы уговорить клиентов, мужчина обещал им, что никаких займов возвращать не потребуется, а в благодарность за услугу отдавал часть полученных денег. Правда, львиную долю кредита клиент все равно передавал Царькову - якобы для внесения ежемесячных платежей по заключенному договору.

«Не догадываясь об истинных преступных намерениях обвиняемого, в середине декабря 2016 года знакомый подыскал заемщика, на которого менеджер оформил договор потребительского займа на сумму 30 тысяч рублей. 24 декабря обвиняемый обналичил поступившие на банковскую карту деньги, которые потратил на личные нужды. В течение последующих нескольких месяцев аналогичным образом мужчина организовал оформление договоров потребительского займа еще с 13 заемщиками», - сообщили в МВД региона.

Эта незаконная деятельность принесла простому менеджеру доход почти в четверть миллиона - сумма хищения составила 244 тысячи 979 рублей. Возможно, Царьков и дальше дурил бы людей и свою фирму, вот только спустя некоторое время клиентам стали приходить уведомления о просроченных платежах. Недолго думая, заемщики обратились в полицию.

Свою вину Валерий Царьков не признал и в ходе уголовного разбирательства уволился из организации. Парадоксально, но мужчина трудоустроился в отдел по взысканию задолженности одной из организаций.

Тем не менее собранных следствием улик оказалось достаточно, чтобы доказать вину Царькова. Смягчающим обстоятельством стало наличие у него малолетнего ребенка. В итоге приговором суда Валерию Царькову назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.