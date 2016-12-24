Резня из-за жилплощади

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11 лет «строгача» получил житель Саранска Николай Горшков. В феврале текущего года он убил падчерицу, а также едва не отправил на тот свет свою сожительницу Ольгу Морозову. Причиной столь драматического развития событий стал квартирный вопрос.
57-летний Николай Горшков работал электриком и проживал вместе с гражданской супругой в квартире по проспекту 60-летия Октября. Жилплощадь принадлежала избраннице Горшкова, своего жилья у мужчины не было. 25 февраля этого года в гости к матери пришла 38-летняя дочь Оксана Морозова. Через некоторое время встреча переросла в застолье, благо еще свежи были воспоминания о Дне защитника Отечества. В ходе распития горячительных напитков падчерица заявила, что хочет переехать к матери. Такой расклад возмутил Николая Горшкова.
«Я живу в этой квартире уже 8 лет, я здесь ремонт делал - обои новые клеил, а ты хочешь на все готовое прийти. Я против!» - заявил сожитель матери.
Но Оксана Морозова была настроена решительно, к тому же она уже имела за своими плечами судимость, поэтому в конфликте нисколько не желала уступать отчиму. Она схватила кухонный нож и потребовала, чтобы Горшков выметался из квартиры и больше здесь духу не показывал. Мужчина выбил нож из рук падчерицы ногой и сам завладел клинком. Страсти достигли высшей точки, оскорбленный «постоялец» стал наносить виновнице жизненного разлада удары ножом по разным частям тела, в том числе в область сердца.
Мать Оксаны Морозовой пыталась остановить разбушевавшегося сожителя, но тут же сама получила ранение в грудь. 58-летней женщине едва хватило сил, чтобы вызвать «скорую» и наряд полиции.
«Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили в квартире не подающую признаков жизни дочь звонившей гражданки, а также саму женщину, находящуюся в тяжелом состоянии. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП№ 4 УМВД России по городскому округу Саранск. Орудие преступления изъято», - пояснили в МВД региона.
В момент приезда сотрудников полиции Ольга Морозова была в одном шаге от смерти. Она была незамедлительно доставлена в реанимационное отделение, и благодаря грамотным действиям медиков ее удалось спасти.
Горшков тем временем уже давал показания. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело сразу по двум статьям - «Убийство» и «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». 23 октября в Пролетарском суде устроителю кровавой резни зачитали приговор. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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