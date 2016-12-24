Три медали завоевали саранские лицеисты на Международной астрономической олимпиаде

В Румынии прошла XXIV Международная астрономическая олимпиада (IAO-2019), в которой приняли участие юные астрономы из 20 стран мира. Нашу страну представляли две команды - сборная России и сборная Москвы.

В составе сборной России выступали трое учащихся Республиканского лицея для одаренных детей, и все они завоевали медали: Сулейман Казимов, Руслан Антонов и Кирилл Хайдуков. Итогом выступления Сулеймана Казимова и Кирилла Хайдукова стали золотые награды. Руслан Антонов, потерявший несколько минут на наблюдательном туре, завоевал «серебро». В общей сложности россияне и москвичи завоевали 4 золотые, 8 серебряных и 3 бронзовые медали.

Напомним, что для Сулеймана Казимова завоеванное «золото» - это уже третья медаль высшей пробы на Международных астрономических олимпиадах. Первая была добыта в 2017 году в Китае, вторая - в 2018 году в Шри-Ланке.

«Знал, что теоретический и наблюдательный туры написал неплохо, а практический немного не доделал, поэтому до награждения предполагал, что будет минимум «серебро», - признается Сулейман Казимов. - «Золото» меня, конечно, очень обрадовало, так как в дальнейшем я больше не смогу поехать на IAO. Просто потому, что уже не подойду по возрастным параметрам. Приятно осознавать, что все три моих участия завершилась победами. Кирилл и Руслан впервые принимали участие в подобных форумах. Есть уверенность, что в следующий раз каждый из них сможет победить».

Как отметили в самом лицее, такого прецедента, чтобы лицеисты завоевывали сразу три медали на Международной астрономической олимпиаде, прежде не случалось.

«За этим результатом стоит слаженная работа всей команды лицея, и особенно преподавателей физики, астрономии и математики, - подчеркнул научный руководитель лицея Дмитрий Подлесный. - На сегодняшний день можно сказать, что в нашем учреждении сформирована астрономическая школа».