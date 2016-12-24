Больше хороших дорог!

Мордовию посетил с рабочим визитом первый заместитель министра транспорта страны Иннокентий Алафинов. В Саранске он ознакомился с ходом строительства и ремонта ряда объектов автодорожной инфраструктуры.

Прежде всего, инспекции подвергся путепровод через реку Инсар, который является частью магистрали Светотехстрой - Химмаш. Идея напрямую связать между собой два крупнейших жилых массива, разгрузив тем самым центр города, что называется, давно витала в воздухе. На деле, однако, работы начались лишь несколько лет назад. На сегодняшний день готовность моста оценивается в 70 процентов. По плану, его длина составит 209 метров, ширина 23 метра. При соблюдении графика финансирования открытие движения по новой дороге предполагается через два года.

Другая важнейшая транспортная развязка типа «Лук» в районе тепличного комплекса фактически стала завершающим аккордом очередного этапа работ по возведению обхода республиканской столицы. Сейчас объект уже официально пущен в строй. Причем произошло это точно в указанный срок. «Спасибо Президенту, давшему поручение оказать нам содействие», - заметил сопровождавший гостя премьер-министр РМ Владимир Сушков.

В ходе поездки заместитель руководителя федерального ведомства также осмотрел закрытые на реконструкцию мосты на Северо-Восточном шоссе. «Работы идут, и это - главное, - подытожил он. - На сегодняшний день Мордовия, согласно нашим подсчетам, уже входит в первую тридцатку регионов - участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время, как было подчеркнуто, в эксплуатацию сдано более 60 процентов участков, подлежащих строительству и ремонту в текущем году. Высокие показатели готовности отмечаются и на других объектах. Вскоре завершится формирование проектно-сметной документации на 2020 г., после чего пройдут торги по определению подрядчиков.