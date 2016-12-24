Поздравление Главы городского округа Саранск Петра Тултаева с Днем народного единства

Уважаемые жители и гости Саранска!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Единство - величайшая ценность, которая помогает преодолевать любые трудности. В переломные для России времена именно единение нации было главной движущей силой к благополучию Отчизны.

Более четырех веков назад, в 1612 году, народы многонационального государства, сплотившись, преодолели смутное время, проявили героизм и совершили невозможное - смогли победить врага, отстоять свою независимость и свободу Родины.

Этот праздник важен каждому из нас, какой бы национальности он ни был! Всех нас объединяют общая историческая судьба и вера в процветание нашей Великой России. Мы всегда должны помнить, что сила нашего государства - в народном единстве и гражданской солидарности.

В этот замечательный день искренне желаю всем вам, дорогие мои соотечественники, мира, удачи, крепкого здоровья и оптимизма! Всего вам самого доброго! С праздником!

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев