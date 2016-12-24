Поздравление Главы городского округа Саранск Петра Тултаева с Днем народного единства

Афера на 12 миллионов
Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции
Уважаемые жители и гости Саранска!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Единство - величайшая ценность, которая помогает преодолевать любые трудности. В переломные для России времена именно единение нации было главной движущей силой к благополучию Отчизны.
Более четырех веков назад, в 1612 году, народы многонационального государства, сплотившись, преодолели смутное время, проявили героизм и совершили невозможное - смогли победить врага, отстоять свою независимость и свободу Родины.
Этот праздник важен каждому из нас, какой бы национальности он ни был! Всех нас объединяют общая историческая судьба и вера в процветание нашей Великой России. Мы всегда должны помнить, что сила нашего государства - в народном единстве и гражданской солидарности.
В этот замечательный день искренне желаю всем вам, дорогие мои соотечественники, мира, удачи, крепкого здоровья и оптимизма! Всего вам самого доброго! С праздником!
Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев
Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции
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