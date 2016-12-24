Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем народного единства

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Уважаемые жители Мордовии!
Искренне поздравляю вас с государственным праздником - Днем народного единства!
Этот праздник имеет особый исторический смысл для нашей страны. Он несет в себе идеи национального согласия, сплочения народа во имя укрепления российской государственности, мощи и авторитета, гражданской солидарности и патриотизма, подчеркивает духовную силу и мужество граждан.
Ответственность народа за свое Отечество всегда служила основой для независимости и суверенитета России, а патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли наше многонациональное государство.
Сегодня консолидация общества, как никогда, необходима для дальнейшего поступательного развития страны, для достойного исторического ответа на внутренние и внешние вызовы времени. Благодаря усилиям Президента Российской Федерации В.В. Путина сегодня наша страна объединяет вокруг себя всех, кому дороги принципы нравственности и гуманизма, закона и справедливости. Я благодарю наших граждан за честный самоотверженный труд и активное участие в жизни страны и республики.
Пусть вековые традиции, как бесценное наследие, перенимаются новыми и новыми поколениями, становятся основой грядущих славных побед нашей великой страны.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!
Глава Республики Мордовия В.Д. Волков
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