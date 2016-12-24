В городе проверят наличие договоров управляющих компаний с «Саранскгорводоканалом»

«Все громоздко, гипертрофированно»
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
На оперативном совещании в мэрии Саранска глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что 26 октября в районе многоквартирного дома № 46а по улице Севастопольской произошла авария на сетях водоснабжения.
«Этот дом обслуживает ООО «ЖЭК «Октябрьский». Участок этого водовода принадлежит застройщику ООО «Саранскстройинвест», а по договору обслуживать и следить за его состоянием должно ООО «ЖЭК «Октябрьский». Однако управляющая компания не следила за состоянием водопровода, не обслуживала его, - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. - Как результат - случился прорыв. Когда я связался с руководителем управляющей компании, она ответила, что ничего страшного не произошло, жители потерпят без воды до понедельника, а в понедельник они найдут технику и начнут работы по ликвидации аварии! В итоге ликвидировать дефект на водоводе пришлось муниципальному предприятию «Саранскгорводоканал». У управляющей компании нет договоров с «Саранскгорводоканалом», между тем плату за водоснабжение с жителей она берет. Кроме того, они и с «Саранскгорводоканала» за транспортировку воды по этому участку берут плату!»
«Чтобы не было подобных случаев, в ближайшее время необходимо проверить наличие договоров управляющих компаний с «Саранскгорводоканалом», а также составить реестр организаций, которые обслуживают сети водоснабжения. Все мы знаем, что управляющие компании - субъекты малого бизнеса, но нужно помнить: неприкасаемых нет!» - сказал Петр Тултаев.
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
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