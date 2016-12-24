Новый год - в наибюджетнейшем варианте

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В минувший понедельник мэр Саранска Петр Тултаев распорядился приступить к разработке концепции оформления города к новогодним праздникам.

«Оформление и праздничные мероприятия следует планировать с учетом наших финансовых возможностей - в наибюджетнейшем варианте, - подчеркнул градоначальник. - На концертных площадках должны выступать только наши творческие коллективы. На организацию салюта необходимо найти спонсоров».

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