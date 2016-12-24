В столице Мордовии на 2 ноября отменены ярмарки выходного дня

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«В связи с тем, что в минувшую субботу прошла большая продовольственная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции, а на этой неделе будет Родительская суббота, ярмарки выходного дня отменяйте, - распорядился мэр города Петр Тултаев. - Пусть люди поедут на кладбище, почтят память своих предков».
Следующая ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на территории городского округа Саранск состоится 9 ноября на следующих площадках: в Пролетарском районе - на ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»); в Октябрьском районе - на ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80 по ул. Косарева) и ул. Гайдара (в районе жилого дома № 6); в Ленинском районе - на ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей № 26»).
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