В Родительскую субботу в Саранске пустят дополнительные автобусы на кладбище

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2 ноября православная церковь отмечает Димитриевскую родительскую субботу - особый день поминовения усопших. Это будет последняя в 2019 году Родительская суббота. В связи с этим на оперативном совещании в минувший понедельник мэр Саранска распорядился организовать доставку горожан для посещения городского кладбища № 4.
«С 6:00 до 16:00 от автовокзала в направлении Ключаревских кладбищ №4 будут курсировать до 15 автобусов, - сообщила заместитель начальника Транспортного управления Саранска Елена Потапова. - Оплата производится согласно утвержденному тарифу. По территории погоста с 7:00 до 14:00 будут курсировать 4 автобуса, проезд бесплатный».
Градоначальник еще раз обратил внимание на то, чтобы количество автобусов в этот день было достаточным. «Проверьте, чтобы на всех кладбищах городского округа Саранск были установлены контейнеры для мусора», - обязал Петр Тултаев.
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