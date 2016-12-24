Александр Петров: «Уходить надо тогда, когда хочется остаться»

Популярный актер держит в тайне свою личную жизнь и новую работу

Вообще-то Александров Петровых много - такая уж фамилия. И в целом по стране, и среди актеров в частности. Но когда говорят: «Саша Петров», почему-то в последние годы на ум приходит один. Молодость - молодостью, а талант никуда не спрячешь. Что ни фильм с Александром Петровым - то непременно успех: «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Притяжение», «Лёд»… Артист не только много снимается, мотаясь с площадки на площадку, но и успевает играть в театре и даже ставить спектакли... Попробуй-ка при такой загруженности и мобильности отлови его для интервью… В новом фильме «Текст», снятом по нашумевшему роману Дмитрия Глуховского, Петров сыграл главную роль - парня, который отсидел семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков и, выйдя на свободу, хочет найти того, по чьей вине он оказался за решеткой.

«Текст» в контексте «Оскара»

- Александр, как работалось над «Текстом»?

- Такого опыта в кино у меня еще не было. Если говорить о правилах игры, о которых мы договорились с Климом Шипенко, режиссером «Текста», то мы решили, что не будем как-то пытаться… не знаю, какое слово подобрать… выделываться во всем этом, а просто расскажем историю. Все то, что снималось, - снималось с реальными людьми, в настоящей толпе, без перекрытий в метро и на улицах. И это тяжело - потому что, когда съемка идет в пятницу в центре столицы, когда все гудят и гуляют и у тебя съемочная площадка не там, где ограждения, а там, где камера, - это достаточно тяжелый эксперимент. Но и очень крутой опыт! Я благодарен за такое решение Климу. Если бы это снимали в павильонах - не было бы такой живой материи.

- Говорят, «Текст» должны были отправить на «Оскар» от России, но этого не произошло. Расстроились?

- Да, расстроился.

- Как вы думаете, принял бы американский зритель эту историю?

- Да - мне кажется, что более чем.

- Вам никак не объяснили, почему так произошло?

- Почему они не отправили - это вопрос к Оскаровскому комитету российскому, а не ко мне. Но все, что ни делается, - все к лучшему…

- В «Тексте» многие сцены происходят через экран телефона. Вы согласны с тем, что сейчас большая часть жизни находится в смартфонах? Это усложняет жизнь или, наоборот, упрощает?

- Мне кажется, упрощает безусловно. И это является такой большой защитой, как ни странно. Потому что ты можешь рассказать о своей проблеме в социальных сетях - и найдутся люди, которые тебе помогут и поддержат, и это здорово!

- Не боитесь, что ваш телефон, например, попадет кому-то в руки, и о вашей жизни будет известно абсолютно всё?

- Нет, не боюсь. Боюсь только по поводу номеров, которые там есть, - не хотелось бы, чтобы этим людям кто-то доставил неудобство из-за меня.

Лондон пока отдыхает

- Я пыталась посчитать количество фильмов, которые у вас выходят в ближайшее время, и даже сбилась со счета. Больше десяти, наверно?

- Кажется, не десять… Но да - как-то много получается. После «Текста» следующая премьера будет - «Вторжение». Дальше - «Лёд-2» и «Стрельцов». Просто это все большие проекты и знаковые…

- Вы нарасхват! Ощущаете себя одним из самых популярных артистов в стране?

- Я не могу так сказать - просто про это не думаю. Если мне что-то нравится, то я это делаю…

- Предложений много поступает? Часто отказываетесь от каких-либо проектов?

- Предложений много. Отказываюсь, конечно. Многие - на рассмотрении с разных точек зрения. И это нормально. Я и семь лет назад отказывался, и восемь лет назад. Люди удивлялись этому: «С чего вдруг?» Точно так же, как удивляются, например, агенты из Лондона, почему я отказываюсь от какой-то роли в британском сериале. Да просто потому, что мне это неинтересно! Им это не сильно понятно. А я понимаю, что надо ждать - что мои истории от меня никуда не денутся, найдутся!

- Вы на два года подписали контракт с Art Pictures. Это не такое частое явление, когда артист в России подписывает документы с одной студией и снимается только в ее кинокартинах.

- Мне кажется, что такого в России вообще еще не было. Это интересный эксперимент, и мне он нравится.



- Не боялись в эту воду входить?

- Нет - потому что мы с этими людьми сделали много хорошего кино, и впереди - большие проекты. Почему бы не попробовать? Это всего лишь два года. А по результатам этих лет я себе скажу: правильно или неправильно я сделал. И ребята тоже поймут, каким было наше сотрудничество.

Тайна новой работы

- А вам интересна продюсерская работа?

- С точки зрения работы - наверное, нет. Но с точки зрения помощи каким-то интересным людям и фильмам - наверное, да. Например, тем, которые не могут пробиться в большой прокат, чтобы о них узнали, что они достойны большого кино. В этом плане мне было бы интересно, и я иногда это делаю - начал это делать, скажем так.

- Ваш спектакль «Заново родиться» - ваша первая режиссерская работа. Это симбиоз кино, театра и концерта. В июле был заключительный показ. Не жалко было расставаться?

- Жалко, конечно. Потому что это целый этап жизни, и мы закрыли его, когда он был мегапопулярным по всей стране, мы много гастролировали.

- А почему тогда закрыли?

- Потому что надо делать что-то новое. Потому что уходить надо тогда, когда хочется остаться.

- Действительно будет что-то новое?

- Да, Сергей Минаев написал. Работаем над этим.

- Про что будет спектакль?

- Пока не буду раскрывать подробности. Чуть позже обо всем узнаете. Тема сложная, и история эта была на самом деле, она не выдуманная. Нет, наверное, такого жанра, как стадионный спектакль, но мы попробуем сделать его таким. Мне нравится та энергия, когда 12 тысяч человек - или даже 70 тысяч, например - смотрят твое представление. И это навсегда будет в памяти.

По Италии и далее

- Как Александр Петров отдыхает? Предпочитаете экстрим - или, наоборот, все тихо и спокойно?

- Наоборот.

- Книги читаете, на пляже лежите?

- На пляже лежу, да. Еще мне очень нравится ездить - за рулем. Я в этом году испытал большой опыт - проехал много километров по Европе: по Италии, Франции. Это великое удовольствие, и я обязательно повторю свой эксперимент! Это успокаивает и умиротворяет. И это помогло мне как-то отдохнуть в этом году.

- Выбрали уже страны для своего следующего путешествия?

- Я еще не все увидел в Италии, поэтому пока я ее всю не изъезжу - не успокоюсь.

- Куда бы еще хотелось отправиться? Может, в какие-то экзотические страны?

- Как-то мне Европа в этом плане ближе. Экзотика - здорово, но у меня не горит в этом плане глаз. А любая европейская страна мне интересна: старинные города, атмосфера…

Ловите его в метро

- Насколько сильно устаете от большого внимания поклонников? Наверное, невозможно даже в магазин спокойно сходить?

- Во-первых, это часть твоей профессии, и к этому надо относиться спокойно. Во-вторых, это приятно: люди подходят, благодарят. Мне же несложно сделать фотографию или расписаться. Если человеку это доставит удовольствие - я только рад. Иногда, конечно, хочется какой-то закрытости - тогда я хожу в те места, где нет людей, например. Но в целом для меня нет проблемы проехаться в метро. Кепка помогает немного скрыться. Но если и узнали - отлично, нет - тоже хорошо.

- Кстати, часто в метро приходится ездить?

- Не часто, но когда опаздываешь куда-то, то прибегаешь к этому виду транспорта. А летом мне очень понравилось ездить по городу на электрическом самокате. Это очень удобно, я везде успевал. Думаю, следующим летом я сделаю это снова, и буду делать это так часто, как будет позволять погода.

- Насколько личную жизнь оберегаете от прессы, от посторонних глаз?

- Очень сильно оберегаю.

- Стараетесь про нее не говорить ничего?

- Зачем про это говорить? Даже несмотря на публичность, всё личное - твой дом, твою семью, друзей нужно беречь и не выставлять напоказ...