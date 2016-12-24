Ждать трое суток не нужно!

В МВД по РМ объяснили, что делать в случае исчезновения человека

28 октября в пресс-центре МВД состоялся круглый стол, на котором начальник отдела Управления уголовного розыска МВД Мордовии Сергей Маркин, следователь-криминалист Следственного комитета по РМ Алексей Вашуркин, заместитель начальника по поисково-спасательной работе Саранского ПСО МЧС России Антон Макаров и лидер поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион» Наталия Романчева обсудили проблему пропажи людей.

Цепочка исчезновений

«В органы внутренних дел в этом году поступило более 200 заявлений по фактам безвестного исчезновения граждан, местонахождение 185 установлено. Пока остается неизвестной судьба 19 граждан, зарегистрированных в Саранске и районах республики. Кроме того, в текущем году продолжалась работа по розыску 144 граждан, пропавших без вести в прошлые годы, из которых установлено местонахождение 10 человек. Что касается малолетних и несовершеннолетних детей, то за 9 месяцев текущего года с учетом прошлых лет органами внутренних дел разыскивалось 15 ребят. Остается неизвестной судьба 5 пропавших в прошлые годы», - привел данные Сергей Маркин.

В этом случае речь идет о тех пяти детях, которые пропали много лет назад. К примеру, Александр Шинелев пропал еще в ноябре 2009 года. Мальчик возвращался автостопом из Ардатова в родное село Редкодубье. Однако до дома он так и не добрался. Водитель, который подвозил подростка, подтвердил, что он вышел на дороге и далее отправился пешком. Путь мальчика лежал через реку, перейти которую он, возможно, так и не смог. Судьба Александра Шинелева неизвестна до сих пор.

Галина Кочкина тоже числится пропавшей без вести, при этом есть версия о том, что она погибла. По данным правоохранителей, в мае 2012 года девушка отдыхала на берегу реки Мокша в компании друзей. Следствие полагает, что в состоянии опьянения она пошла купаться и утонула. Правда, тело не было найдено, она числится безвестно пропавшей.

Есть и такие случаи, когда дети буквально исчезают. Так, Лена Цыбина пропала при странных обстоятельствах. «Она гуляла во дворе дома по улице Семашко, а потом просто пропала. Работа по ее поиску проведена большая, и в настоящее время она тоже проводится, но пока безрезультатно», - отметили в МВД по РМ. История исчезновения Лены стала известна всей стране - ее родители обращались в программу «Жди меня». Но и федеральная огласка не дала желаемых результатов. С момента пропажи девочки прошло почти 30 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Еще один загадочный случай произошел в Мордовии в июле 1996 года.

«В пойме реки Инсар остановился кочевой табор. В нем было порядка 25 человек, цыгане. У руководителя табора было пять детей. В Пензенской области к ним прибилась женщина и стала с ними передвигаться. Когда табор находился в Мордовии, жители табора ушли на центральный рынок. А эта женщина осталась с малолетним ребенком. Когда цыгане вернулись, то не обнаружили ни женщины, ни малыша», - рассказали журналистам на брифинге.

Установить местоположение пропавших не удалось до сих пор.

Не нужно ждать трое суток

На мероприятии Сергей Маркин подчеркнул, что ждать трое суток с момента исчезновения человека не нужно. Важно обратиться в полицию сразу после пропажи, особенно если это касается несовершеннолетних детей.

«При подаче заявления о розыске лица в более поздний срок с момента исчезновения многие оперативно-разыскные мероприятия становятся менее эффективными, а зачастую и вовсе теряют свою актуальность. Утрачивается важная информация и характеризующий материал, имеющие значение для розыска свидетели, очевидцы, сложнее установить обстоятельства исчезновения и возможный маршрут передвижения пропавшего. Чем раньше вы обратитесь, тем больше вероятность, что результаты будут положительными», - пояснил начальник отдела УУР МВД по РМ.

«Оперативность очень важна, - подтвердил следователь-криминалист Следственного комитета по РМ Алексей Вашуркин. - Не нужно ждать день - два - три. За это время человек может уйти еще дальше. Необходимо обращаться сразу. Особенно если есть подозрения, что в отношении человека совершено преступление».

Стоит сказать, что к поискам пропавших людей также привлекаются представители поисковых отрядов и чрезвычайных служб. Большую роль в этом нелегком деле играют волонтеры. Наталия Романчева отметила, что их в Мордовии не так много и в ряды добровольцев могут вступить все желающие.

«У центра немало проектов, которые мы тоже в ближайшее время предполагаем ввести в нашем регионе. Мы менее подготовлены, чем МВД и МЧС, но от нас в первую очередь требуются ноги и глаза, так как от слаженности действий зависит зачастую жизнь человека», - рассказала руководитель центра «Поиск 13 регион».

Уехали в Чернобыль

Не так давно на слуху у жителей региона-13 была информация о том, что два мальчика в возрасте 9 лет отправились в Чернобыль. Дети якобы вдохновились просмотром одноименного сериала и решили поехать в Припять.

«Играли два мальчика дома. Написали бабушке записку «Бабушка, мы уехали в Чернобыль», а сами отпросились у нее погулять. Она их отпустила. Когда на улице стало темнеть, а мальчики все не возвращались, женщина забила тревогу. Вдобавок обнаружила записку ребят. Она сразу сообщила родителям, те в свою очередь обратились в полицию. По тревоге был поднят личный состав МВД, на поиски были ориентированы сотрудники патрульно-постовой службы», - прокомментировал историю сотрудник правоохранительных органов.

Нашли мальчиков в центре Саранска, они гуляли по улицам. К счастью, никаких противоправных действий в их отношении совершено не было. Детей вернули родителям.

Общая беда

Проблема исчезновения людей давно стала общей бедой. Ежегодно в России в полицию поступает около 200 тысяч заявлений о пропавших без вести. Примерно половина из них находится. То есть именно находится, живыми или мертвыми. Но почти половина, а это около 50 тысяч человек, пропадает внезапно без видимых причин. Газеты, интернет-ресурсы, телевидение и радио ежедневно передают в сводке новостей информацию о поиске человека.

Конечно, самым большим потрясением становится исчезновение детей, но пропадают и взрослые люди. Очень часто среди них оказываются пенсионеры, уходящие в лес за грибами, люди, страдающие расстройством личности. Да и обычный гражданин подвержен любым жизненным обстоятельствам.

Если вы потерялись, важно помнить о простых правилах. При наличии мобильного телефона необходимо сообщить в спасательную службу по номеру 112 или же связаться с кем-то из родственников. Гаджет стоит держать ближе к телу и не тратить заряд аккумулятора, чтобы с вами как можно дольше можно было поддерживать связь.

Родственникам, страдающим потерей памяти или другими расстройствами, а также пожилым людям на одежду необходимо пришить бирочку с информацией о личности человека и его местожительстве.

С детьми необходимо как можно чаще проводить беседы о том, что нельзя уходить далеко от дома. Выучить номер спасательной службы и телефон хотя бы одного из родителей.

Анастасия Цилигина