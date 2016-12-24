«Лисма» вновь не «светит миру»?

Что кроется за возможным банкротством светотехнического флагмана Мордовии?

Арбитражный суд Мордовии счел обоснованным заявление кредиторов о признании ООО «Лисма» несостоятельным (банкротом). Процедура наблюдения в отношении этого крупнейшего на территории России производителя источников света введена до 18 февраля следующего года. Арбитражным управляющим назначен член саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» Павел Фоминов. Размер его вознаграждения составит 30 тысяч рублей в месяц.

Первоначально, что интересно, свои требования к «Лисме» выдвинули две саранские организации - ООО «СаваТранс» и «СтройАвтоТрейд», занимающиеся организацией грузовых автоперевозок. Основанием стало наличие у светотехнического предприятия задолженности в размере 1,199 млн рублей, подтвержденной вступившими в законную силу судебными актами. В ходе рассмотрения обоснованности заявления, однако, кредиторы были заменены на правопреемника - ООО «Торгово-закупочная компания «Лисма».

Как следует из судебных материалов, представитель должника не стал отрицать факт наличия задолженности, указав при этом, что «ввиду сложного финансового положения... возможность ее погашения отсутствует».

Следует отметить, что в свое время власти Мордовии лишь ценой неимоверных усилий смогли восстановить контроль над «Лисмой». После случившегося в 2007 году скандального «развода» с владельцем холдинга «В.А.В.С» Виктором Столповских завод был признан банкротом. Тогда, впрочем, иных вариантов развития и не существовало, поскольку требовалось сохранить немногие оставшиеся активы.

Вскоре предприятие формально перешло в собственность республики, которая выкупила 90 процентов его акций. В реальности, однако, из-за огромного количества объективных и субъективных сложностей, бюрократических проволочек процедура оздоровления затянулась на 7 лет. Поиски стратегического инвестора успехом не увенчались, хотя доподлинно известно, что такие переговоры проходили. Как следствие - проблемы светотехнического объединения Мордовии пришлось решать самостоятельно. Какое-то время в Саранске параллельно работали две «Лисмы». Во-первых, унаследовавшее долги открытое акционерное общество (находившееся, понятно, под внешним управлением). Ну, а во-вторых - государственное унитарное предприятие, занимающееся непосредственно производством.

Принимаемые меры кто-то называл «крутыми и жесткими», кто-то - «вынужденными». Численность персонала, к примеру, была сокращена почти в пять раз. Столь же неумолимо падали и объемы выпуска продукции. В 2014-м ее было произведено на 1 миллиард 407,4 миллиона рублей, или на 12 процентов меньше, чем годом ранее.

С другой стороны, эффективность принимаемых мер быстро стала очевидной. В том же 2014 году «Лисма» окончательно вернулась в «родную гавань» и даже смогла полностью погасить налоговые долги. В 2015-м объемы продаж оценивались уже в 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, удалось запустить масштабную программу технического перевооружения, предусматривающую повышение конкурентоспособности предприятия, разработку и внедрение в производство новых видов источников света. В мае 2015 года завод освоил выпуск светодиодных филаментных ламп, а через несколько месяцев - «уличных» источников света с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Востребованными оказались даже старые добрые ЛОНы, к которым проявили интерес африканские партнеры. Причем если изначально речь шла лишь об организации поставок готовых изделий, то впоследствии - об их производстве на территории Бурунди. В 2016 году было зарегистрировано совместное предприятие «Tanganyika Lisma Ligthing Innovation «TLLINNO s.a.». В марте 2018-го оно приступило к работе.

К тому времени сама «Лисма» (а точнее - ее производственное направление) обрела известную самостоятельность, став ООО. Ну, а под вывеской ГУП РМ ныне действует «УК «Индустриальный парк «Светотехника», занятый подготовкой инфраструктуры для резидентов. Правительство республики при этом остается собственником юридических лиц.

В июле текущего года светотехнический завод сообщил о своих намерениях организовать совместное производство на территории еще одного африканского государства - Нигерии. Также появилась информация о возможном увеличении поставок стекольных полуфабрикатов в Иран и, наконец, о развитии собственного стекольного производства (для нужд фармацевтических компаний). А еще в Саранске недавно побывала делегация из Конго, предложившая свои варианты сотрудничества…

Добавим, что, по оценкам экспертов, нынешнее банкротство «Лисмы» носит, скорее, технический характер. На что, кстати, указывает целый ряд обстоятельств - финансовых, организационных, кадровых. Потому нельзя исключать, что предприятию просто понадобился своеобразный тайм-аут (например, для проведения переговоров с потенциальным инвестором, уточнения или пересмотра программ развития). Если это действительно так, то процедура санирования позволит избежать реального банкротства и сохранить активы.

- Процедура наблюдения далеко не всегда приводит к банкротству, - рассуждает аналитик Алексей Калачев из «Финама». - Примерно в 20 процентах случаев сторонам удается заключить мировое соглашение и вернуть производство к нормальной работе. Главная задача временного управляющего в этот период сводится к обеспечению сохранности имущества должника. Не допускается выделение долей акционеров, приостанавливается исполнение документов по имущественным взысканиям, запрещается принятие органами юридического лица решения о собственном банкротстве. Иными словами, делается все возможное, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Что касается непосредственно «Лисмы», то здесь очевидно лишь то, что предприятие нуждается в финансовом оздоровлении. Прошлый год ООО закончило с убытком в 142 млн рублей. Притом ему все сложнее работать в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры. Технологии постоянно совершенствуются, на модернизацию производства требуется все больше средств, а цены на продукцию не увеличиваются, а даже, напротив, снижаются.

В то же время пока преждевременно говорить и о реальном банкротстве завода. По всей видимости, взятый в стране курс на избавление государственных структур от непрофильных функций и вообще на радикальное сокращение ГУПов и МУПов вынудил руководство завода и власти республики пойти на серьезные преобразования. Так, на смену ГУП РМ «Лисма» пришли два юрлица (с 22 октября доля ООО «Лисма» перешла в собственность Фонда развития промышленности Мордовии). А ООО «ТЗК «Лисма» - компания, учрежденная 5 октября прошлого года самим ООО «Лисма» и до недавнего времени принадлежащая ему же на 49 процентов, - стала правопреемником требований.



