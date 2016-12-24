Как получить перерасчет за ржавую воду?

В Администрации Саранска еще раз напомнили о механизме перерасчета за некачественное водоснабжение. Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» взяло на себя обязательство произвести перерасчет на основе поданных в диспетчерские службы заявок за три дня некачественного водоснабжения, связанного с профилактическими работами на водонакопительном резервуаре по проспекту 70 лет Октября (в районе «Огней Саранска»).

На рабочем совещании с руководством ПАО «Т Плюс» достигнута договоренность, что перерасчет будет произведен и за некачественное горячее водоснабжение, если от жителей поступали соответствующие заявки в диспетчерские службы, в управляющие компании либо непосредственно в ресурсоснабжающую организацию. «Согласно законодательству ресурсоснабжающие организации могут сделать перерасчет лишь на основе поступивших от населения заявок. Комментарии и посты в социальных сетях с жалобами на ржавую воду не являются такими заявками», - заметил глава Ленинского района Александр Юткин.

Заявки на некачественное водоснабжение необходимо оставлять либо в свою управляющую компанию, либо в службу 071 (24-24-71 - с сотового), либо в диспетчерскую «Саранскгорводоканала» по телефонам 24-34-48, 24-17-24 (если ржавая холодная вода), в диспетчерскую АО «СаранскТеплоТранс» - 35-26-61, контакт-центр ПАО «Т Плюс» 8 (800)100-75-30 (если ржавая горячая вода).

«Очень часто бывает так: по жалобам в социальных сетях наши сотрудники выходят на адреса, стучатся в квартиру, а люди, живущие там, даже не знают, что от их имени кто-то написал жалобу в социальных сетях. Однако каждый случай по таким жалобам на ржавую воду, будь она обоснованной или необоснованной, мы фиксируем. Законодательством предусмотрен определенный порядок в таких случаях, и его необходимо придерживаться. Еще раз подчеркну - основанием для проведения перерасчета может быть только поданная заявка», - заключил мэр Саранска Петр Тултаев.

С порядком перерасчета платы за некачественно предоставленную коммунальную услугу можно ознакомиться в официальной группе Администрации городского округа Саранск «ВКонтакте».



