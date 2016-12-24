Активисты ОНФ провели рейды в рамках акции «Дорога в школу»

В Мордовии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта с 17 октября по 6 ноября проводят акцию «Дорога в школу». На минувшей неделе они совместно с сотрудниками МВД и представителями администрации провели рейды по участкам вблизи образовательных учреждений, на которые поступили жалобы от родителей.

Местная жительница с улицы Солнечной (Пролетарский район) пожаловалась на небезопасную дорогу до школы № 10.

- Дети ходят в школу двумя путями, - говорит молодая мама. - Часть по тому, который считается официальным, где машины летают на высоких скоростях и нет тротуаров. Остальные - по второму, короткому, что идет через пустырь. Там просто натоптанная тропинка. У нас район новый, народу много, дети почти в каждой семье есть. Я с 2011 года пишу обращения во все инстанции с просьбой сделать тротуарные дорожки до школы, куда только не обращалась. Неужели нельзя несколько метров асфальта сделать?

Пройдясь по пути следования школьников, общественники заключили, что проблема однозначно есть, тротуары необходимы. Чтобы проложить дорожку через пустырь, для начала нужно выяснить, кому принадлежит данная территория и нет ли на нее планов. Представители администрации города пообещали, что рассмотрят этот вопрос более тщательно и выскажут свои предложения на предстоящем круглом столе.

- Скажем так, если мы сможем максимально разделить транспортную часть и пешеходную, мы обезопасим участников дорожного движения. Но в данном случае неоднозначно можно рассуждать. Начнем с того, что к дворовым территориям у нас четко не определены требования. По правилам, по дворовым территориям должны ездить со скоростью не более 20 км/ч. Примите волевое решение, поставьте приборы, чтобы штрафы приходили. Но только ездите же вы сами, те, кто проживает в домах, - говорит Константин Болтунов, заместитель начальника отдела дорожного, технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по РМ.

Второе письмо активисты получили от жительницы с улицы Сущинского (Октябрьский район), где расположена Детская художественная школа № 3. По словам женщины, там существует две проблемы: нет тротуарной дорожки через детскую площадку и освещения. Выехав на место, общественники увидели, что вся зеленая зона возле школы исполосована «козьими тропами», когда рядом есть хороший тротуар вдоль дороги.

- Тут игровые элементы стоят. Каждую «козью тропу» не сделать, - заявил представитель администрации Саранска Юрий Вельмискин. - Узнаем по поводу этого сквера, раз уж тут традиционно ходят, может, тротуарчик и нужен, но один. Хотя уверен, даже если его и сделать, тропки все равно останутся. По поводу дополнительных опор освещения я не готов ответить, но остановка освещается хорошо. Я, как гражданин, согласен по поводу улицы Солнечной, так как там много насущных проблем. Там школа постоянная, а художественная сегодня есть, а завтра ей могут найти помещение получше. Тротуары тут расчищаются, свет есть - не понимаю, что еще нужно.

Что касается дополнительных опор освещения, население должно понимать, что не во всех местах это может быть реализовано. К такому выводу активистов подвел начальник отдела энергетики Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Василий Язовцев.

- У нас муниципальное предприятие «Горсвет» непосредственно выполняет и эксплуатирует это освещение. Они готовы все выполнить и сделать не только этот тротуар, по городу много планов. Но есть большое «но» - финансы. Придется действовать исходя из ситуации, - говорит начальник отдела энергетики Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска Василий Язовцев. - Если опоры тут отдалены, может быть, придется производить обрезку деревьев. Еще есть момент - рядом находится детская площадка, а над ней, в целях безопасности, не должна проходить кабельная линия. Я пройдусь и посмотрю: если это будет технически реально, то мы, возможно, включим этот объект в план на 2020 год.

Третье обращение отправила женщина, проживающая на улице Республиканской (Ленинский район). Она заявила, что с наступлением зимы автомобилисты ставят машины на тротуар, где ходят дети, из-за чего школьникам приходится идти по проезжей части.

На месте ситуация с неправильно припаркованными автомобилями подтвердилась, и на улице уже работали эвакуаторы. Однако местные жители сообщили, что ни разу не видели, как автомобилисты паркуются на пешеходных дорожках.

- Даже если такое и есть, то сложности никакой нет, сфотографировали - отправили. Штраф - пять тысяч рублей, - заявил Константин Болтунов. - Желание парковаться неправильно тут же отпадет.

Кроме того, в ходе рейда общественники обнаружили другую проблему. На перекрестке улиц Республиканской и Ворошилова требуется установить два знака пешеходного перехода и сделать разметку. Представители администрации пообещали заняться этим вопросом в ближайшее время.

Юлия Емельянова