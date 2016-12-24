Заснуть на здоровье

Сколько и как нужно спать, чтобы быть здоровым и полным сил, рассказывает врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева

Осень, пасмурное небо, дни становятся короче, и за окном - все темнее. Да еще и мелкий дождь тихо стучит в стекло... Кажется - самая благоприятная пора для хорошего сна. Но нередко бывает так, что и под дождь заснуть долго не удается, и спится плохо. И утром мы все равно встаем разбитыми и потом весь день боремся с усталостью и недосыпанием. О том, как наладить свой сон, чтобы чувствовать себя бодрым и готовым к новым свершениям, рассказала врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева.

- Дарья Дмитриевна, почему в осенне-зимний период нам хочется больше спать? И нужно ли с этим бороться?

- Так наш организм реагирует на дефицит солнечного света. Если человек чувствует постоянную сонливость, можно устраивать себе послеобеденную сиесту. Конечно, не у всех есть возможность поспать днем, но в некоторых организациях это практикуется. Учеными доказано, что после дневного отдыха улучшаются память и внимание, деятельность человека становится более продуктивной. Но здесь есть правила: сон должен быть не позже шести часов вечера и длиться не более 20-30 минут. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы вы, открыв глаза, почувствовали себя бодрым и свежим, а иначе могут возникнуть проблемы с засыпанием вечером.

- Есть нормы сна, которые указывают, что человек должен спать в среднем семь-восемь часов. А если спать хочется больше - это потребность или лень?

- Каждому человеку природа заложила индивидуальное время сна. Это определено генетически - тек же, как рост, размер обуви, цвет глаз - и изменить мы это не можем. А чтобы понять, сколько вам нужно времени на то, чтобы хорошо выспаться, понаблюдайте за собой и засеките время сна без будильника. Засыпать человек должен примерно за 15 минут, столько же ему нужно для полного пробуждения. Если вы хорошо себя чувствуете в течение дня и нет сонливости - значит, столько вам и нужно спать. Да, действительно, в среднем люди спят семь-восемь часов, но существуют и короткоспящие - это те, кто спит пять-шесть часов, и долгоспящие - которым для нормального существования нужно 12 часов сна. Это самые уязвимые люди. Чаще всего, чтобы иметь возможность нормально функционировать, они идут во фрилансеры, занимаются работой дома. Муза нередко к ним приходит по ночам, а днем эти «совы» спят.

- Вопрос, волнующий многих: можно ли отоспаться впрок на выходных, чтобы в будни хорошо потрудиться?

- В глубинных структурах мозга есть такой орган, как эпифиз - это наши биологические часы, которые очень легко сбить. Если сбиваются они, сбиваются и все наши ритмы - терморегуляция, давление и так далее. Это влияет на развитие сахарного диабета, инсультов и инфарктов, увеличивается риск депрессий и ожирения. Поэтому правило, согласно которому нужно ложиться и вставать примерно в одно и то же время, желательно соблюдать. Да и отоспаться на выходных впрок тоже нельзя, потому что уже в понедельник человек будет чувствовать себя совсем разбитым. Если он привык просыпаться в шесть утра, а на выходных спал до 12, то эта разница в шесть часов отразится на нем не в лучшую сторону - это же практически как на Доминикану слетать. Но если так сложились обстоятельства и вы вынуждены были не спать - постарайтесь как можно скорее отоспаться и восполнить силы, иначе организм рано или поздно свое возьмет, и произойти это может в не самых подходящих для этого условиях.

- Существует ли оптимальное время, в которое нужно засыпать?

- Среди врачей есть такое мнение, что ложиться нужно строго в десять вечера, и тогда гормоны будут нормально синтезироваться. Но я склоняюсь к той мысли, что нужно ложиться спать в одно и то же время, комфортное лично для вас. Если человеку скажут, что он должен ложиться в десять вечера, а он в это время в пробках еще стоит - у него начнется тревога. А вдруг он еще и ипохондрик, который и так боится заболеть и умереть? И здесь неизвестно, что для человека хуже…

- Ночные пробуждения - это норма или патология?

- Наш сон состоит из нескольких циклов - от четырех до шести за ночь, каждый из которых длится примерно 90 минут: засыпание, глубокий сон, быстрый сон и пробуждение. После каждого такого цикла человек просыпается, и это нормально. Один может в это время перевернуться на другой бочок, другой - попить водички, посмотреть в окно - и снова лечь и уснуть. Если человек засыпает повторно в течение 15 минут, переживать не нужно. Но если произошло пробуждение, и повторно заснуть трудно, в голову начинают лезть всякие мысли, и длится такое достаточно продолжительно - дольше трех месяцев и чаще трех раз в неделю - то мы можем подозревать бессонницу.

- Что делать, если ночью снятся кошмары?

- Сны, в том числе и кошмарные, - это то, что мы уже прожили. Чаще всего плохие сны снятся после напряженного дня или плохих мыслей. Кошмары, которые называются парасомнией, таблетками не лечатся - здесь потребуется помощь психолога. Он поможет справиться с проблемой, порекомендовав, например, специальные методики релаксации перед сном. Одна из них - прослушивание специальной музыки: шум дождя или шум моря.

- Что говорят сомнологи о походах ночью в туалет?

- Здесь речь идет о никтурии - то есть ночном мочеиспускании. И если оно происходит чаще чем один раз за ночь - это плохо. У пожилых мужчин это может означать проблему с аденомой простаты, предстательной железы, поэтому на первом этапе я бы порекомендовала сходить к урологу. Если там все нормально - разбираться дальше. Также частое ночное мочеиспускание может быть одним из симптомов такого заболевания, как осложненный храп с остановками дыхания.

- Очень многие люди жалуются на храп. Он как-то лечится?

- Лечится, но здесь нужно понимать, что причин у храпа довольно много. Это может быть неправильное строение черепа, неправильный прикус, большие миндалины, большой нёбный язычок, слишком мягкое нёбо, а также возраст, лишний вес и курение. Но перед тем, как заниматься лечением, нужно обязательно сделать проверку сна, чтобы посмотреть, что это за храп: просто богатырский храп или тот, который опасен для жизни? Потому что во время таких остановок наступает хроническое кислородное голодание всех органов, и человек может погибнуть во сне от инсульта или инфаркта. Для лечения такого храпа был придуман аппарат СИПАП - это такой прибор со шлангом и маской, который, как компрессор, направляет воздух в нос, считывает, какое там давление, и перед храпом или остановкой дыхания начинает дуть сильнее. Человек спит, не ощущая этого, при этом структура сна не нарушается, все фазы совпадают, человеку нужно меньше времени, чтобы выспаться, и утром он просыпается бодрым. Однако для многих людей спать с такой маской - некий психологический барьер, и здесь может потребоваться даже помощь психолога.

- Что нужно знать, чтобы хорошо высыпаться?

- На качество сна влияют многие факторы - начиная с того, насколько комфортно вы себя ощущаете в доме и удобная ли у вас постель и подушка. Также считается, что для хорошего сна нужна температура воздуха 19 градусов - то есть в комнате прохладно, но под одеялом тепло. В комнате должно быть абсолютно темно - светильники и ночники не приветствуются. Кроме того, за пару часов до сна яркий свет тоже желательно приглушить. Исключить телефонные разговоры, просмотр почты перед сном и выяснение отношений. В доме должна быть миролюбивая обстановка, эдакий релакс. Чтобы хорошо засыпать, можно придумать ежедневные ритуалы - например, выпить травяного чаю, сходить в душ, а в это время пусть проветрится комната. Затем закрываем окна плотными шторами, ложимся в любимую кровать с любимой подушкой - и засыпаем. Без телефона в руке и работающего телевизора. Также исключите примерно за два часа до сна кофе и спорт, после которого устаешь физически, но заснуть будет трудно. Еще один интересный лайфхак, который пойдет на пользу тревожным людям: перед сном взять лист бумаги и записать туда все тревожащие и беспокоящие мысли, а также план на завтра. Мозг поймет, что все под контролем, успокоится - и человек быстрее заснет.