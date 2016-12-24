Администрация Саранска борется с ямами на дорогах

В одном из пабликов в соцсети Вконтакте житель Саранска пожаловался, что дорога на улице Севастопольской, ведущая к школе №40, находится в плачевном состоянии. Автор приложил несколько фото, где видны ямы.

Сообщение было зафиксировано аналитической системой «Инцидент менеджмент» и передано для решения в администрацию городского округа Саранск. Уже на следующий день все ямы засыпали щебнем. Администрация пояснила, что это временное решение. Полноценный ремонт дороги запланирован на 2020 год.

Напоминаем, в Мордовии действует аналитическая система мониторинга «Инцидент менеджмент», она собирает запросы жителей в популярных соцсетях. Их направляют чиновникам, которые отвечают, как и когда можно будет решить проблему.

Если вам не нравится состояние дорог, пишите об этом в соцсетях, прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.

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