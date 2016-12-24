НЕ СТАЛО РИНАТА ХАЙРОВА

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Скорбная весть пришла на минувшей неделе в нашу редакцию. На 50-м году оборвалась жизнь председателя Мордовского регионального отделения ОГФСО «Юность России» Рината ХАЙРОВА.
Ринат Асымович был человеком, беззаветно преданным спорту и заботящимся о его развитии. В юности и молодости он проявил себя как блестящий спортсмен, одерживая победы на борцовских коврах, после чего остался верен любимому делу в статусе руководителя. В 2002 году Хайров стоял у истоков создания республиканского филиала «Юности России» - организации, ставшей правопреемницей популярного спортобщества «Трудовые резервы». На протяжении многих лет «Юность России» продуктивно занималась проведением массовых физкультурно-спортивных мероприятий и, наравне с этим, физическим и военно-патриотическим воспитанием молодежи в нашем регионе.
Еженедельник «Вечерний Саранск» выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Рината Асымовича. Вместе с нами скорбит вся спортивная общественность республики.
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