НЕ СТАЛО РИНАТА ХАЙРОВА

Скорбная весть пришла на минувшей неделе в нашу редакцию. На 50-м году оборвалась жизнь председателя Мордовского регионального отделения ОГФСО «Юность России» Рината ХАЙРОВА.

Ринат Асымович был человеком, беззаветно преданным спорту и заботящимся о его развитии. В юности и молодости он проявил себя как блестящий спортсмен, одерживая победы на борцовских коврах, после чего остался верен любимому делу в статусе руководителя. В 2002 году Хайров стоял у истоков создания республиканского филиала «Юности России» - организации, ставшей правопреемницей популярного спортобщества «Трудовые резервы». На протяжении многих лет «Юность России» продуктивно занималась проведением массовых физкультурно-спортивных мероприятий и, наравне с этим, физическим и военно-патриотическим воспитанием молодежи в нашем регионе.

Еженедельник «Вечерний Саранск» выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Рината Асымовича. Вместе с нами скорбит вся спортивная общественность республики.



