СЛОМАЮТ ЛИ «ЧУВАШСКИЙ КАТОК»?!

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Таким вопросом озадачены на финише сезона болельщики, пристально следящие за любительским футболом. Многое говорит о том, что «Химик-Август», обставивший в финальной дуэли Кубка МФС «Приволжье» пензенский «Зенит» (1:2 и 2:0), во второй раз подряд примерит чемпионские лавры. С другой стороны, в медальном раскладе очень многое зависит от результата перенесенной игры с «Дорожником».
Только в случае победы представители Каменки смогут продолжить борьбу за место на пьедестале, в случае поражения - с высокой долей вероятности останутся четвертыми. Любопытно, что воспитанники мордовского футбола в упомянутой игре будут по обе стороны баррикад. За «Дорожник» выступают Сергей Ювенко, Александр Курчавый, Павел Афанасьев и Вячеслав Верушкин, за «Химик-Август» - Александр Черентаев и Тимур Раимов (последний, правда, на данный момент в лазарете, восстанавливается после травмы плеча).
Отметим также, что результат перенесенного матча «Дорожник» - «Химик-Август» очень важен и для молодежной команды «Мордовия». Ведь именно с каменцами подопечным Василия Дмитренко предстоит соперничать в заключительном туре приволжского первенства.
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019
РЕЗУЛЬТАТЫ 29-го тура. 19 октября: «Локомотив-НН» - РЦПФ «Нижний Новгород-м» - 0:3 (техн.), «Зенит» Пз - «СШОР-Волга-м» - 6:1 (Мызгин, 16, Аралин, 22-пен., 62, 71, Кузнецов, 33, Левкин, 75 - Александров, 79), «Академия Коноплева» - «Зенит-Ижевск-м» - 1:3 (Четвергов, 90+1 - Мосин, 47, Зайцев, 72, Дмитриев, 84), «Химик» Дзж - «Химик-Август» - 1:1 (А.В. Ермаков, 24-пен. - Бурмаков, 20), «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Мордовия-м» - 5:0 (Аликулов, 7, Сафонов, 17, 21, Шапенков, 33-пен., Ежков, 43), «Крылья Советов-ЦПФ-м» - «Дорожник» - 2:8 (Тащян, 37, Булгаков, 85 - Мизюряев, 9, 63, Ломакин, 10-авт., Антонов, 18, 33, Макеев, 47, Максюшин, 79, Воробьев, 80), «Дружба» - «Волна» - 0:7 (Постаногов, 17, 20, Горелишвили, 24, Козловский, 60, Ручнов, 89, Тимошкин, 90+1, Дрягин, 90+3; на 9-й мин. Дрягин не реализовал пенальти). Матч 11-го тура. 21 октября: «Зенит-Ижевск-м» - «Химик-Август» - 1:2 (Иванов, 64-пен. - Шалин, 9, Бурмаков, 57-пен.).
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Матч 23-го тура. 23 октября (среда): «Дорожник» - «Химик-Август». 30-й тур. 26 октября (суббота): «Лада-Университет» - «Дружба», «Волна» - «Крылья Советов-ЦПФ-м», «Дорожник» - «Мордовия-м», «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Химик» Дзж, «Академия Коноплева» - «Химик-Август», «Зенит-Ижевск-м» - «Зенит» Пз, «СШОР-Волга-м» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.).
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