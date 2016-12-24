СУРКОВ, ЕМЕЛИН И САЛЕЕВ ОТПРАВИЛИСЬ ПОКОРЯТЬ ВСЕМИРНЫЕ ВОЕННЫЕ ИГРЫ

Трое мордовских борцов отправились на Всемирные военные игры. В китайском городе Ухань честь России и Мордовии будут отстаивать действующие лидеры национальной сборной Сергей Емелин (60 кг) и Артем Сурков (67 кг), а также Евгений Салеев (87 кг), длительное время не добивавшийся больших международных побед. Медали среди борцов-классиков будут разыгрываться в четырех весовых категориях. Вместе с парнями из Саранска за титул поборется ингуш Муса Евлоев (97 кг).

Игры открылись еще в минувшую пятницу. Но, согласно турнирному расписанию, Сурков и Емелин проведут свои схватки 23 октября, а Салеев - днем позже. И здесь уместно напомнить, что 30-летний мастер-международник (на фото) уже имеет в своей коллекции золотую медаль данных соревнований. Чемпионские лавры Салеев примерял в 2015 году, выступая в весе до 80 кг, и тогда главный спортивный форум для военнослужащих также проходил в азиатской стране (участников и гостей собирала Южная Корея). Наряду с этим в коллекции наград Евгения Салеева «золото» (2015) и «серебро» (2017) чемпионатов России, «серебро» чемпионата мира в Ташкенте (2014) и «золото» Европейских игр в Баку (2015).

Тем временем Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о том, что после двухгодичной паузы возобновит проведение Кубка мира по греко-римской борьбе. Сроки проведения - 28 и 29 ноября. Место проведения - столица Ирана Тегеран. «Нельзя сказать, что Кубок мира свалился на нас с Луны, - прокомментировал решение главной борцовской организации планеты главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. - Но мы ждали его в конце года. И вот буквально пару дней назад пришло официальное подтверждение. 14 ноября в Адлере мы начнем подготовку к соревнованиям, и на сбор приедут все члены сборной команды, без исключения. Освобожденных нет. Впрочем, наши ключевые борцы, претендующие на участие в Олимпийских играх, в Иран не полетят, да и на «Кубке АЛРОСА», который состоится 1 и 2 декабря в Москве, также задействованы не будут. Но если кто-то изъявит желание бороться, препятствовать не будем, пусть борется. Наша цель - вновь занять первое место. В 2017 году мы завоевали Кубок мира и в этом году хотим его отстоять. Наш окончательный состав планируем озвучить примерно дней за дней до старта».