КАСКАД МЕДАЛЕЙ ИЗ ПЕНЗЫ И МОСКВЫ

«Владеем ли мы тем, что будет завтра?»
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В соседней Пензе состоялось открытое городское первенство, на котором отличились юные гимнастки республиканского филиала «Академии Ирины Винер». Сильнейшей по 2011-2012 годам рождения стал коллектив с трогательным названием «Бусинки» (бригада Натальи Миронюк).
Индивидуально отличились: 2013 год рождения (группа «А») - Валерия Адаева (2-е место), 2013 год рождения (группа «С») - Арина Четайкина (1-е место), 2012 год рождения (группа «А») - Мария Попова (1-е место), Элина Соколова (2-е место), 2012 год рождения (группа С) - Ксения Шишова (3-е место), 2011 год рождения (группа «А») - Карина Куликова (2-е место), 2011 год рождения (группа «Б») - Софья Гузаева (1-е место), Дарья Корнишина (2-е место), Виктория Захарова (3-е место), 2010 год рождения (группа «А») - Софья Ромозанова (2-е место), 2010 год рождения (группа «Б») - Владислава Журавлева (3-е место), 2008 год рождения (группа «А») - Дарья Линькова (1-е место), 2007 год рождения - Анна Порватова (3-е место).
Параллельным курсом в Москве состоялся открытый турнир ProSport Cup. Представительницы региона-13 завоевали два «золота» и одно «серебро». В группе «С» по 2012 году рождения сильнейшей стала Диана Бистяйкина. В группе «Б» по 2009 году рождения победила Софья Гарикова. В группе «А» по 2006 году рождения в шаге от победы остановилась Ульяна Корпунова. Перечисленные гимнастки занимаются под руководством тренеров Натальи Миронюк, Елены Кузнецовой и Валерии Слесаревой.
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