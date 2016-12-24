ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА И ИЛЬЯ ЛУНИН ВЫСТУПЯТ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ

Спортсмены Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Евгения Гусева (на фото) и Илья Лунин станут участниками первенства Европы. В минувшее воскресенье в составе юниорской сборной России представители Мордовии вылетели в Румынию, которая является принимающей стороной турнира.



Соревнования стартовали в Бухаресте 16 октября и продлятся до 28 октября. Бороться за медали континентального форума будут юниоры и юниорки (в возрасте от 15 до 20 лет), юниоры и юниорки (в возрасте от 21 до 23 лет).

Напомним, что в карьере уроженки Теньгушевского района Евгении Гусевой звание мастера спорта и лавры победительницы первенств России. Для нее это уже не первый опыт выступления на престижных международных стартах. В июне текущего года была завоевана серебряная медаль юниорского чемпионата мира. Уроженец Рузаевки Илья Лунин побеждал на первенстве Европы среди юношей (до 17 лет), выигрывал призовые места на первенствах России и всевозможных Спартакиадах.