СВЕТЛАНА ТЮЛЕНЕВА ОТЛИЧИЛАСЬ В ИТАЛИИ

С 18 по 20 октября в четырехтысячном итальянском городке Бормио, что на севере Ломбардии, проходили международные юниорские соревнования Alta Valtellina Trophy. В составе юниорской сборной России у подножия Бернинских Альп выступили сразу три представительницы Мордовии - Светлана Тюленева (республиканская СШОР), Анастасия Жеганова и Анастасия Середа (параллельный зачет).



Тюленева стала победительницей соревнований по сумме четырех дистанций. Перспективная спортсменка победила на дистанции 1000 метров и суперфинале, при этом финишировала шестой на дистанции 1500 метров, а также двенадцатой - на 500 метрах. Между тем Жеганова и Середа преуспели в эстафете на 3000 метров, завоевав в составе российской команды бронзовые медали.

Итоговая классификация. 1. Светлана Тюленева (Россия) - 71 очко. 2. Меган Будриас (Канада) - 47 очков. 3. Людмила Козулина (Россия) - 45 очков. 4. Елена Серегина (Россия) - 37 очков. 5. Клаудиа Хейни (Канада) - 37 очков. 6. Элиза Конфортола (Италия) - 26 очков. 7. Петра Руснакова (Словакия) - 24 очка. 8. Анастасия Данилова (Россия) - 17 очков. 9. Анна Мазалова (Россия) - 13 очков. 10. Анна Вострикова (Россия) - 13 очков. 11. Виола Де Пьязза (Италия) - 5 очков. 12. Чиара Бетти (Италия) - 5 очков.