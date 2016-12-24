«МОРДОВИЯ-2005» ВЫШЛА В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КУБКА РФС

14-летние воспитанники главной футбольной школы республики продолжают самый насыщенный сезон в своей биографии. В текущем 2019 году подопечные Дениса Кукушкина и Никиты Рокунова играли в Финале России и в Финале Приволжья, прошли насыщенный путь в квалификациях и вот теперь выступают в Астрахани, где на стадионе «Виктория» кипят баталии Кубка РФС для юношеских команд клубов ФНЛ и ПФЛ.

Несмотря на горечь поражения, с которого для саранских парней начался групповой этап, он нашли в себе силы, чтобы переломить турнирную ситуацию. По рассказам очевидцев событий, в дебюте встречи с «Алмазом-Антеем» соперники повели в счете после розыгрыша углового и неотразимого удара в «девятку». Под занавес первого тайма вышедший на замену Абдулкарим Бикбаев восстановил равновесие, зряче пробив в левый угол после прострела с фланга. Однако во втором тайме, после серии потерь в центре поля, у питерцев прошла действенная передача низом в штрафную площадь. В дальнейшем самый реальный шанс забить имел Денис Артамонов, но госпожа Фортуна улыбнулась команде с берегов Невы.

Второй поединок в отличие от первого задался с самого начала. Брянские динамовцы были разгромлены со счетом 4:1. При этом в рамках третьего тура они победили «Алмаз-Антей» с минимальным счетом 1:0. «Мордовия» же разошлась нулевым миром с краснодарской «Академией», однако этого вполне хватило, чтобы пройти в плей-офф со второй позиции («бело-голубые» остались с носом как раз по причине поражения в личной встрече). Сегодня, 23 октября, состоится четвертьфинальная встреча с хабаровскими «армейцами» (начало в 10:00). С представителями Приамурья, кстати, нашей команде уже доводилось встречаться летом в Саранске - в стартовой игре Финала России. Тогда, если помните, больше повезло гостям столицы Мордовии. При обилии созданных хозяевами моментов ворота дальневосточников остались «сухими». Но чем же это не повод взять убедительный реванш в совокупности с выходом в полуфинал Кубка РФС?!

«МОРДОВИЯ-2005» Саранск - «АЛМАЗ-АНТЕЙ-2005» Санкт-Петербург - 1:2

Голы: 0:1 - Даниил Жеребцов (7), 1:1 - Абдулкарим Бикбаев (30), 1:2 - Даниил Владимиров (56).

«Мордовия-2005»: А. Баулин, Новиков, Поляков, Сипров, Макеев, Бойков, Донцов (к), Казачинский (Бикбаев, 20), Волгаев (Какурин, 39; Адушкин, 65), Гуменчук (Аношин, 45), Артамонов.

Судьи: Сафаров (Ростов-на-Дону), Золотарев (Белгород), Джабборов (Рыльск).

«МОРДОВИЯ-2005» Саранск - «ДИНАМО-2005» Брянск - 4:1

Голы: 1:0 - Абдулкарим Бикбаев (7), 2:0 - Максим Донцов (21), 3:0 - Владислав Волгаев (45), 3:1 - Павел Лайков (49), 4:1 - Дмитрий Бойков (58).

«Мордовия-2005»: Баулин, Поляков, Сипров, Макеев (Аношкин, 63), Артамонов (Виталий Трофимов, 59), Донцов (к) (Какурин, 63), Бикбаев (Федин, 61), Бойков, Новиков, Адушкин (Гуменчук, 17), Роман Казачинский (Волгаев, 42).

Судьи: Джабборов (Рыльск), Туркин, Целовальников (оба - Астрахань).

«АКАДЕМИЯ-2005» Краснодарский край - «МОРДОВИЯ-2005» Саранск - 0:0

«Мордовия-2005»: Баулин, Сипров, Поляков, Артамонов, Макеев (Аношкин, 24), Донцов (к), Бойков, Казачинский (Гуменчук, 60), Волгаев (Какурин, 70), Новиков, Бикбаев. Тренеры - Денис Кукушкин и Никита Рокунов.

Судьи: Золотарев (Белгород), Целовальников, Туркин (оба - Астрахань).