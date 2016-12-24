Время деток - «Теледеток»!

Спортивные и творческие, озорные и скромные, веселые и грустные - такие разные, но всегда, однозначно, искренние и добрые детки… Теледетки на канале Народное Телевидение Мордовии. Программа о детях и для детей, а также их родителей. Это одна из самых добрых, веселых и радостных передач в сетке вещания НТМ. Потому что только детские улыбки делают нашу жизнь краше и лучше. Мы побывали в закулисье единственной детской передачи на региональном телевидении, поговорили с ее авторами и ведущими - это было настоящее путешествие в мир детства.

- Я считаю, что дети самое главное в жизни. Важнее их улыбок, счастья, успехов нет ничего. Именно поэтому, когда мне предложили стать автором и ведущей детской передачи на канале НТМ, я согласилась, не раздумывая, ведь я сама мама, мне есть что сказать миру о наших малышах, - рассказывает автор и ведущая телепередачи «Теледетки» Ирина Герасимова.

- Мое участие в «Теледетках» началось с того, что однажды я была приглашена на телемарафон, посвященный Дню защиты детей, на канале НТМ, - продолжает юная телеведущая Лилия Ямбушева. - Я рассказывала зрителям о своем домашнем питомце. Нам очень понравилось, и видимо, мы понравились телезрителям - меня пригласили стать второй ведущей детской передачи. Я думаю, у нас с Ириной получился интересный тандем.

Передача «Теледетки» имеет уникальный контент. Мы показываем и рассказываем о том, что интересно самым маленьким зрителям нашего канала. Авторы побывали во многих детских секциях, кружках и школах. Это и спортивные, и творческие, и развивающие центры. Герои репортажей - дети и только дети, которые говорят обо всем без штампов.

Дети - это самое большое счастье. Если у вас есть ребенок, будьте готовы отвечать на самые неожиданные вопросы и слушать самые неожиданные ответы из детских уст. Их мысли никогда не лгут, хотя порой обескураживают, ставят в тупик, заставляют улыбаться, смущаться и даже краснеть. В этом и заключается одна из самых популярных и веселых рубрик передачи «Теледетки» - детский опрос.

Нравится детям, а возможно, даже больше их родителям рубрика «Мастер-класс». В роли мастеров выступают сами мамы: они вышивают, лепят, рисуют, ставят веселые опыты - все умеют наши мамы. И делают это прямо в эфире со своими детками! Рубрика очень полезна всем, у кого есть детки. Если не знаете, как провести время с пользой для малыша, включайте «Теледетки»!

- Мы, взрослые, часто живем в своем собственном, зашоренном, полном проблем и забот мире. И на детей мы смотрим со своей высокой колокольни. «Веди себя как надо! Не бегай! Не шуми! Сиди прямо! Ногти не грызи! Будь умницей!..» Да мало ли какие еще советы и наставления мы вкладываем в их головы, - говорит режиссер программы Алексей Буянкин.

- А между тем рядом с нами живут путь и маленькие, но вполне сформировавшиеся личности! Со своим представлением о жизни, о себе, о том, что и как им нужно делать. Да, мир наших детей во многом формируем мы - их близкие люди. Но ведь еще больше опыта и представлений они получают вне нашей опеки! И происходит это практически с первых дней их жизни.

Одна из важных миссий программы «Теледетки» - помочь взрослым увидеть в своих детях личности! Показать мироощущение глазами именно детей. И убедить, что этот взгляд совсем не искаженный, не затуманенный. Он - правильный! Потому нам бы очень хотелось, чтобы каждый выпуск нашей передачи зрители смотрели всей семьей. Чтобы на диване рядом это непродолжительное время провели и мамы с папами, и братья с сестрами, и дедушки с бабушками. Ну и конечно, домашние любимцы (у кого они какие: кошки, собаки или рыбки, например). И как знать, может быть, этот недолгий момент гармонии принесет в семью так часто недостающее нам счастье…

- Несмотря на то что я еще маленький - мне всего 8 лет, я могу многому научить как детей, так и родителей! - подхватывает рассказ еще один ведущий рубрики «Советы маленького эксперта» Стас Агеев. - Каждую передачу я даю советы всем телезрителям. Они разные - могу научить прогуливать уроки, а могу подсказать, как выучить все на оценку «пять». Посоветую, как лучше повредничать, или расскажу, как стать самым примерным ребенком. Но не стоит воспринимать все мои советы всерьез - ведь я же ребенок!

Ну, а самая веселая рубрика - это «Видеообзор». Алгоритм действий прост - наши юные телезрители и, конечно же, их родители высылают свои веселые видеоролики, а мы показываем их в эфире. Каждый сам себе и режиссер, и сценарист, и герой. Кстати, все герои - только дети! Спасибо нашим гаджетам - ни один смешной момент теперь не упускается из виду!

Посмеялись? Пора размять память и внимательность. Для этого ведущие передачи «Теледетки» дают веселые задачки на смекалку и логику. Признаться, порой вопросы такие, что даже взрослым бывает интересно на них ответить. А что? Все мы родом из детства, и разве плохо, если хоть иногда, хотя бы на чуть-чуть мы забудем все свои заботы и проблемы и окунемся в этот волшебный мир?! Авось наши проблемы окажутся не такими уж и важными!

Передача «Теледетки» выходит в эфир канала НТМ каждое воскресенье в 10:00.