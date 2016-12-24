Николай Иванов: «Мне жутко не понравилась американская кухня»

Актер рассказал о своих секретах здорового питания и поделился кулинарными воспоминаниями

Николай Иванов хорошо известен зрителям по главным ролям в сериалах «Выхожу тебя искать», «Вчера закончилась война» и, конечно же, «Знахарь». Но мы решили поговорить с артистом не о творчестве, а о здоровом питании, которого он придерживается с недавних пор, и о кулинарных предпочтениях. Как оказалось, с детства его любимая пища - салат «Хе», который правильно готовить по традиционному рецепту его маму научили сами корейцы. А самая вкусная еда, по его мнению, - в Южной Америке.

- Николай, расскажите, пожалуйста, в каких странах бывали, что вкусного пробовали?

- Я много где успел побывать. Мне жутко не понравилась американская кухня - там едят все сразу и огромными порциями. Вкусной оказалась тайская еда. Там много овощей и фруктов - и это хорошо. Но никакие тайские фрукты не сравнятся с теми, что растут в Южной Америке! Какие там ананасы! Они не имеют ничего общего с теми, что продаются у нас. А дыни, а манго - вкусные, ароматные - словами не передать! Южная Америка - фруктовый рай! И готовят там тоже вкусно, все блюда у них остропряные - всё, как я люблю.

- А мода на здоровое питание вас тоже коснулась?

- Да, я «подхватил» эту моду и сейчас стараюсь питаться правильно и вести здоровый образ жизни: полностью отказался от алкоголя, практически не ем сладкого - кроме фруктов, сладкого чая и кофе. Могу позволить себе съесть мороженое, но случается это совсем редко.

- То есть во все остальное время вы спокойно можете проходить мимо прилавков со сладостями?

- Я про себя понял, что мне лучше вовсе не начинать есть сладкое, потому что остановиться бывает очень тяжело. Особенно сладкого почему-то хочется на ночь. Я не знаю, откуда это берется в человеке - когда можешь проснуться ночью и, проходя мимо холодильника, вдруг вспомнить, что там лежит шоколадка, - и, притопывая от нетерпения одной босой ногой, как Васисуалий Лоханкин из «Золотого теленка», достать ее и съесть всю за один раз. Кто-то может съесть конфетку и остановиться, но я так не умею. И вместо того, чтобы попробовать кусочек торта, я съем его весь целиком.

- От чего еще пришлось отказаться?

- Кто-то из артистов сказал: главное - понять, что с определенного возраста нужно перестать есть всякую каку. И я с этим мнением полностью согласен. Да, ты можешь иногда съесть и сосиску, и даже шаурму, но ключевое слово здесь: иногда! Еще я не ем сыр и не пью молоко.

- Что же вы тогда обычно едите?

- Я страшно люблю поесть с утра геркулесовой каши, которая варится 20 минут. В нее я могу добавить чуть-чуть сахара - или же не добавлять совсем. Еще утром я люблю съесть один-два банана, потому что они повышают уровень серотонина и дают заряд энергии на весь день. В середине дня я могу перекусить гречкой, овощами и, например, курицей. Если проголодался - перекусить можно тем же бананом или яблоком. Знаете, я никогда не думал, что буду с кем-то говорить о здоровом питании на полном серьезе, ведь еще лет 10 назад я об этом даже не задумывался - любил съесть хорошую порцию жареной свинины и запить ее чем-нибудь горячительным. Видимо, человеку нужно дожить до определенного возраста, когда всего этого уже не хочется.

- Вообще никогда не хочется - или иногда позволяете себе «вреднятины»?

- Когда снимался сериал «Знахарь», я параллельно принимал участие еще в трех проектах: одну картину снимали в Питере, другую - в Минске, а третью - в Москве. Это было тяжелое время, когда я практически не спал, потому что свои ночи зачастую проводил в перелетах или переездах между этими тремя городами. А разве можно нормально поспать в поезде или самолете? До сих пор с содроганием вспоминаю ночной «рейс-убийцу», как его между собой называют актеры. На этот рейс я попадал, когда съемки заканчивались слишком поздно, и я не успевал на вечерний самолет. Тогда приходилось лететь ночным самолетом, чтобы к восьми утра быть на съемках в другом городе. Из-за этого приходилось среди ночи ехать в аэропорт, моргать там полусонными глазами и ждать самолет. Чтобы хоть как-то отвлечься, я заходил в кафе, заказывал себе какой-нибудь гамбургер, жевал его и думал: плевал я на все - есть хочу!

- А на съемках что обычно едите?

- На съемках сейчас кормят неплохо. Появилось такое понятие, как «диетическая еда», которая прописана в моем договоре.

- И что же это за еда?

- Это овощи - или гриль, или просто вареные, или на пару. Можно заказать овощной супчик и куриную грудку. Хотя я не очень ее люблю - пусть лучше это будет вареная, но все-таки нога, она пожирнее и посытнее. Как-то на съемках сериала «Маруся» мне на обед привезли овощи-гриль. Помню, там были кабачки, перчик, баклажаны. И я, отправляя очередной кусок в рот, произнес: «Как же это вкусно!» Честно говоря, сам не ожидал от себя таких слов!

- Николай, а какая еда вам запомнилась из детства?

- Моя семья жила в Казахстане в городе Темиртау, а позже переехала на Север, в Ноябрьск. А поскольку тогда еще существовал Советский Союз, то рядом с нами жили и украинцы, и армяне, и белорусы, и ингуши. Жили мы с ними очень дружно и перенимали друг у друга рецепты национальных блюд. А еще с нами по соседству жили корейцы, которые научили мою маму готовить настоящую морковку по-корейски - салат «Хе». То, что продается у нас в магазинах под видом морковки по-корейски, - это совсем не то. Настоящий салат «Хе» делается так: сначала тонко-тонко нарезаются кусочки говядины. Далее шинкуется морковь - именно шинкуется ножом, а не режется на терке. Потом добавляются уксус и перец, все перемешивается и оставляется в трехлитровой банке под прессом на два-три дня. В итоге мясо приобретает невероятный вкус! Этот салат был одним из моих любимых. До сих пор помню, как, уже будучи студентом, приезжал в деревню, а мама загодя готовила салат «Хе», который я мог съесть за один вечер.

- Что помните из своей студенческой жизни? Ведь она пришлись как раз на 90-е...

- Вы знаете, что мы ели на первом курсе? Это был ужас! Шел 96-й год, Москва. А у нас на студенческом столе на первое - батон с майонезом, а на второе - батон с кетчупом. А по праздникам - бумажные сосиски, и еще иногда - китайская лапша в пакетиках. До сих пор помню, как сосед варил сосиски в электрическом чайнике…

- И чай потом пах сосисками?

- Ну какой чай может быть на первом курсе? Мы тогда пили другие напитки. (Смеется.)