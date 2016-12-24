Хотят ли русские… смеяться?

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На СТС в новом шоу Сергей Светлаков и Михаил Галустян выведут русских на чистую воду
«Русские не смеются» - такое название придумали для нового шоу, премьера которого состоится в ноябре на телеканале СТС. Говорят, что о русских в мире сложилось мнение как о нации угрюмых и суровых людей, которые и сами шутить не любят, и рассмешить себя не дают. А смысл этого проекта - доказать обратное. В качестве ведущих выступят специалисты по части юмора Сергей Светлаков, Михаил Галустян и Александр Незлобин. Участники передачи будут пытаться рассмешить экспертов, а те будут пытаться не улыбнуться даже в ответ. Потому что цена каждой улыбочки… Впрочем, об этом - чуть ниже.
Цена улыбки
Начнем с правил проекта. В каждом выпуске программы будут появляться участники, которым необходимо рассмешить четверых членов жюри. В креслах судей - самые обычные люди, представители разных профессий. Их поддерживает Александр Незлобин. Улыбнулся - всё, на счет выступающего тут же зачисляется 25 тысяч рублей. Так спокойно можно заработать за один юмористический номер 100 тысяч - главное, чтобы все члены жюри весело реагировали на твои шутки. За реакцией судей следит специальная камера, которая реагирует на улыбку. Как только это произошло - кресло сразу загорается красным цветом. Кстати, кастинги на проект объявляются не только для участников шоу, но и для членов жюри. Они тоже могут заработать на проекте: шутка начинающего юмориста не вызвала у тебя улыбку - и уже ты стал богаче на 25 тысяч!
- Предсказать, какая шутка вызовет смех или точно «зайдет», - невозможно, - поясняет нам Александр Незлобин. - Юмор - это же вам не как одежда, когда точно можешь сказать, что удлиненные или зеленые вещи меня смешат. Тут у тебя в голове что-то происходит: ты «колешься» - и смеешься. И хоть задача у членов жюри - по возможности сдержать улыбку, мы все равно призываем не скупиться на эмоции... Мне кажется, что зрители немного подустали от звездных жюри. Чем нравится мне наша передача - что у нас тут в жюри самые простые люди. Настоящие. У каждого - своя профессия, все они приехали из своих городов, у них - разный возраст, и так далее… Что интересно: разные люди смеются на разных шутках. Но то, что все в разных моментах улыбаются, - это и хорошо, потому что мы все - разные, как и наша страна…
За день ухохочут любого!
Съемки проекта идут в одном из павильонов компании «Амедиа». Пока участники за сценой готовятся к выступлению, а ведущие просматривают сценарий, есть возможность не спеша понаблюдать, как идет работа в зале. На большинстве шоу похожие требования к зрителям (а их в студии, кстати, 250 человек): не жевать, не разговаривать, не снимать ничего на телефон, реагировать на шутки, аплодировать. Казалось бы, всё просто. Но сегодня будут снимать сразу три выпуска программы, и зрителям придется здесь находиться с 11 утра (момента, когда будет объявлен «мотор») до позднего вечера - пока режиссер шоу не объявит, что все могут быть свободны.
Впрочем, на площадке все прекрасно понимают друг друга и стараются как-то скрасить время ожидания: во время перерывов включают веселую музыку, а ведущие смешат зрителей, поскольку умеют это делать великолепно.
Шоу сюрпризов
Но вот все приготовления к началу съемок завершены, и режиссер приглашает ведущих пройти на сцену: «Сергей Юрьевич, Михаил Сергеевич, начинаем!».
- О, ко мне по имени-отчеству обратились! Обычно просто говорят: «Эй, ты, давай на сцену!» - тут же отвечает шуткой Михаил Галустян.
После небольшой репетиции и напоминания Александра Незлобина о том, что его сегодня ждет поезд в девять вечера и все надо успеть, приглашается первый участник. Не будем раскрывать вам всех тайн - увидите сами очень скоро в эфире СТС, но были участники, на номера которых не отреагировал ни один член жюри, а были и те, кто заставил заулыбаться всех четверых судей.
Михаил Галустян и Сергей Светлаков наблюдают за выступлениями рядом со сценой.
Номера участников шоу - впрочем, как и сами участники, - очень разные. Тут по соседству - и монолог многодетного отца из Израиля, и небольшая сценка-пародия на зарубежные боевики, и смешные рассказы из реальной жизни...
Самым молодым участником в этот день был 13-летний Витя Трубачев, который вместе со своей группой поддержки читал рэп (да, этот жанр тоже может быть веселым!). Не обошлось и без частушек (куда в российском шоу без них!) от Валерия Сёмина и Ирины Шиловой.
Как признались ведущие, ни один из номеров они не видят заранее.
- Нас на каждой передаче удивляют участники: мы не знаем, чего ожидать от них, - говорит Сергей Светлаков. - Это может быть песня про курицу или какие-то номера в костюмах инопланетян. А есть люди, которые весьма умело рассказывают анекдоты, а это очень непредсказуемый формат… На кастинги, хоть и есть у нас такая возможность, мы принципиально не ходим - не хотим видеть участников заранее. Ведь очень важна искренняя реакция у меня и у Миши здесь и сейчас...
Смех - дело серьезное!
Уже после съемок появляется возможность еще немного пообщаться с ведущими проекта Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым. Возвращение на экраны их дуэта - пожалуй, одно из самых долгожданных событий этого телевизионного сезона. Они не снимались вместе восемь лет!
- Мне нравятся творческие эксперименты, и в планах у нас много самых разных проектов, от шоу и сериалов до полнометражного кино, - рассказал Михаил Галустян. - И первый из этих проектов - «Русские не смеются». С удовольствием поддерживаю своего друга Сергея и впервые в своей телекарьере выступаю в роли соведущего. А так мы вместе провели огромное количество мероприятий, прирабатываться не пришлось.
Светлаков тоже рад такому плодотворному сотрудничеству и подтверждает, что идей на дальнейшую работу очень много.
- Было бы странным не показать такой многогранный актерский талант Михаила, мы будем этим пользоваться!
Удалось спросить Сергея и о том, что может рассмешить его самого.
- Тут нет единого рецепта или правила, - признался телеведущий. - Ты можешь смеяться над самим человеком или над его комедийным образом… А бывает наоборот: у отличной шутки - очень плохая подача... Меня может рассмешить и то, что я вижу на улице: надпись какая-то, реклама, люди, голуби… Да всё, что угодно! Ничего нет смешнее, чем наша реальная жизнь!
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